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Yurt Dışında Yaşamayı Düşünenlere: En Kolay Çalışma İzni Veren 12 Ülke

etiket Yurt Dışında Yaşamayı Düşünenlere: En Kolay Çalışma İzni Veren 12 Ülke

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 14:01

Evde oturup 'Bir gün bu ülkeden gitmem gerekebilir?' dediğiniz günler mi oldu? Hatta o kadar ileri gittiniz ki, bavulunuzu zihninizde hazırlamaya başladınız bile! Ama işin en önemli kısmı kaldı: Nereye gitmeli? Hangi ülkede çalışmalı? Merak etmeyin, dünyanın en kolay çalışma izni veren 12 ülkesini sizin için topladık. Hadi gelin, biraz da eğlenceli bir bakış açısıyla dünyayı keşfe çıkalım!

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1. Kanada

1. Kanada

Kuzeyin bu koca ülkesi, kalifiye işçilere neredeyse kırmızı halı seriyor. Kanada’da yaşamak mı? Bunu düşündüğünüz anda sizi saracak olan şey, Kanada’nın meşhur soğukları değil, sıcak insanları olacak! Express Entry sistemi ile bir bakmışsınız çalışma izniniz cebinizde. E tabii biraz kışa dayanıklıysanız, bu ülke tam size göre. Kahvenizi alın, kırmızı bir Kanada ceketini giyin ve çalışmaya başlayın!

2. Avustralya

2. Avustralya

Güney yarım küredeki bu koca kıta, çalışma izni konusunda oldukça cömert. Avustralya’nın puan tabanlı göçmenlik sistemiyle, yetenekliyseniz bir koaladan bile daha hızlı şekilde vizenizi alabilirsiniz. Ayrıca, işe giderken yolda bir kanguruya rastlamak da an meselesi! Geniş plajlarda akşamüstü yürüyüşlerinizi planlayın, çünkü burada iş hayatı kadar deniz de hayatınızın bir parçası olacak.

3. Yeni Zelanda

3. Yeni Zelanda

Orta Dünya’nın gerçek hayattaki yansıması olan Yeni Zelanda, huzur arayanlar için ideal bir yer. Huzur yetmez diyorsanız, bu ülke size muhteşem iş fırsatları da sunuyor. Nitelikli işçiler için adeta bir cennet olan Yeni Zelanda, sizi Hobbitsiz ama muhteşem manzaralı ofislerde çalışmaya davet ediyor. Arada bir doğa yürüyüşü yaparken kendinizi bir Tolkien romanında hissedebilirsiniz!

4. Almanya

4. Almanya

Alman disipliniyle iş aramak ister misiniz? Almanya’nın Blue Card (Mavi Kart) programı, özellikle mühendislik ve teknoloji alanında çalışmak isteyenlere büyük avantajlar sunuyor. Bu programla çalışma izni almak neredeyse bir Volkswagen kadar güvenilir! İş hayatı burada sadece bir iş değil, tam anlamıyla bir yaşam tarzı!

5. İrlanda

5. İrlanda

İrlanda, yeşilin ve Leprikon'ların ülkesi. Ancak şansınız burada sadece mitlerde kalmayacak! Bu güzel ada ülkesi, IT ve finans sektörlerinde çalışmak isteyenlere kucak açıyor. Dublin’de bir IT firmasında iş bulmanız an meselesi. Arada bir Celtic müzikleriyle moral depolar, biraz da şansınıza güvenirsiniz. İrlanda yeteneklerini bekliyor!

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6. Çekya (Çek Cumhuriyeti)

6. Çekya (Çek Cumhuriyeti)

Orta Avrupa’nın kalbinde yer alan Çekya, tarih ve modernliğin iç içe geçtiği bir yer. Prag sokaklarında kaybolup Kafka’nın izlerini sürerken, bir yandan da teknoloji sektöründe bir iş bulabilirsin. Çekya, çalışma izni konusunda oldukça esnek davranıyor. Tarihi atmosferde çalışmanın getirdiği ilhamla iş hayatında bir adım öne çıkman an meselesi!

7. Portekiz

7. Portekiz

Güneşin ve denizin tadını çıkarmak, bir yandan da iş dünyasında başarılı olmak istiyorsanız, Portekiz tam size göre. Bu ülke, özellikle start-up kurmak isteyenlere mükemmel fırsatlar sunuyor. Lizbon sokaklarında bir yandan fado dinlerken, diğer yandan geleceğinizi şekillendirebilirsiniz. Bu sıcak ülkede hem iş hayatınız hem de sosyal hayatınız bir o kadar renkli olacak!

8. Singapur

8. Singapur

Asya’nın finans devi Singapur, kariyer basamaklarını hızla tırmanmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Bu şehir devletinde çalışma izni almak neredeyse çocuk oyuncağı! Finans, teknoloji, eğitim… Hangi alanda olursan ol, Singapur’da senin için bir yer var. Üstelik burada çalışırken bir yandan da Asya mutfağının tadına varabilirsin. Burası gerçekten başka bir dünya!

9. Birleşik Arap Emirlikleri

9. Birleşik Arap Emirlikleri

Çalışma izni mi? Dubai’de seni bekliyor! BAE, iş fırsatlarıyla dolu bir cennet. Özellikle Dubai ve Abu Dabi gibi şehirlerde, altın kulelerde çalışmak neredeyse rutin bir durum. Burada çalışma izni almak da gayet kolay, çünkü işverenler senin için her şeyi hazırlıyor. Çalışma hayatının bir parçası olarak gökyüzüne uzanan gökdelenlerde bir kahve molası vermek fena olmaz, değil mi?

10. Güney Kore

10. Güney Kore

Kariyerine Asya’nın teknolojik devi Güney Kore’de devam etmek ister misin? Güney Kore, özellikle teknoloji ve mühendislik alanlarında yetenekli işçilere kapılarını ardına kadar açıyor. Bir yandan çalışırken, bir yandan da K-pop dinleyip kimchi yeme keyfini çıkarabilirsin. Hem de çalışma izni almak, sevimli bir Kore dizisi izlemek kadar kolay!

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11. Hong Kong

11. Hong Kong

Hong Kong, dünyanın finans merkezi olarak kabul edilen yerlerden biri. Burada çalışma izni almak, bir fincan çay içmek kadar kolay! Üstelik iş bulmak da bir o kadar hızlı. Finans ve ticaret alanlarında çalışmak isteyenler için bu şehir tam bir cennet. Gökyüzüyle yarışan binaları, ışıl ışıl geceleri ve kozmopolit atmosferiyle Hong Kong’da çalışmanın keyfi bir başka!

12. Şili

12. Şili

Latin Amerika’nın en gözde ülkelerinden biri olan Şili, özellikle nitelikli işçilere kapılarını açıyor. İspanyolca öğrenmek ve bu güzel ülkede kariyer yapmak isteyenler için harika bir yer. Güneşli günler, muhteşem yemekler ve sıcacık insanlar... Şili’de çalışma hayatınızın her anı renkli ve dolu dolu geçecek. Haydi Latin Amerika’nın bu gözde ülkesinde yeni bir hayata adım atın!

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