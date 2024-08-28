Yunanistan Haftada 6 Gün Çalışmaya Geçti ama Bizde Hep Vardı Diyenlere: Haftada 6 Gün Çalışan Sektörler

Perakende sektörü denilince akla alışveriş merkezleri, mağazalar, süpermarketler ve benzin istasyonları gibi birçok yer gelir. Bu tür yerlerin geç saatlere kadar açık olduğu düşünülürse perakende sektöründeki uzun çalışma süreleri de daha iyi anlaşılabilir. Çünkü sektör çalışanları genellikle mağaza kapanışına kadar duran ve haftanın 6 günü müşteri taleplerini karşılayan kişilerdir. Dönüşümlü çalışma modeli olan bu tip yerlerde, kimi zaman ekstra mesaiye kalma durumları da söz konusu olabilir. Haliyle 6 gün bile kimi zaman yetmeyebilir.