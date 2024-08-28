Yunanistan Haftada 6 Gün Çalışmaya Geçti ama Bizde Hep Vardı Diyenlere: Haftada 6 Gün Çalışan Sektörler
Yunanistan Haftada 6 Gün Çalışmaya Geçti ama Bizde Hep Vardı Diyenlere: Haftada 6 Gün Çalışan Sektörler
Avrupa ülkelerinin birçoğu yasal çalışma süresini 4 güne indirmeye hazırlanırken, Yunanistan yakın zamanda 6 günlük çalışma sistemine geçti. Avrupa için sıra dışı, Yunanistan için yeni olan bu sistem bize fazlasıyla tanıdık. Çünkü zaten Türkiye'deki devlet kurumları dışında kalan sektörlerin ve şirketlerin neredeyse tümü 6 günlük çalışma sistemini ezelden beri kullanıyor.
İşte bu sistemi uygulayan sektörlerden sadece birkaçı!
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1. İnşaat
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2. Maden ve Enerji
3. Giyim ve Tekstil
4. Perakende
5. Turizm ve Otelcilik
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6. Lojistik
7. Ulaşım
8. Tarım ve Hayvancılık
9. Sağlık
10. Gıda ve İçecek
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