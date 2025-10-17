onedio
Yolda Olma Tarzına Göre Sen Hangi Kahve Türüsün?

Begüm
17.10.2025 - 18:05

Sen nasıl bir yolcusun? Maceracı mı? Yoksa yol boyu uyuyan mı? Sen bize yolculuk tarzını anlat, biz de sana hangi kahve türü olduğunu söyleyelim. Testi çözdükten sonra sonucunu yorumlara yazmayı sakın unutma. Ee tabi bir de yoldayken çıkan sonucu içebilirsin!

1. Öncelikle senin ulaşım aracın hangisi?

2. Uzun yolculuklarda en sevdiğin şey ne?

3. Yolda ruh halin nasıl olur?

4. En çok hangi mevsimde yolculuk seversin?

5. Yolculuklardaki favori koltuğun hangisi?

6. Bir yolculukta olmazsa olmazın bunlardan hangisi?

7. Gece yolculuğu sever misin?

8. Yolda bir sorun çıktı, tavrın nasıl olur?

Espresso!

Sen tam bir espresso’sun! Yolda hız, enerji ve macera arıyorsun. Her an yeni bir şey keşfetmek, spontane kararlar almak senin tarzın. Güçlü, kısa ama etkili bir enerji dalgası gibisin. Yolculuk senin için adrenalin demek ve seninle yolda olmak herkese heyecan katıyor.

Cappuccino!

Sen resmen cappuccino gibisin. Hem köpüğüyle yumuşak hem de kahvesiyle güçlü. Yolculuk senin için dinginlik ve huzur. Manzaralara bakarak düşünmeyi, yolda sakin bir şekilde vakit geçirmeyi seviyorsun. Seninle yola çıkanlar hem keyif hem huzur buluyor. Gerçekten de yolculukta vakit geçirmesi oldukça keyifli birisin.

Americano!

Sen Americano gibisin resmen. Sade, net ve uzun soluklu... Yolculukta plan yapmayı, zamanı yönetmeyi ve adım adım ilerlemeyi seviyorsun. Seninle yol güvenli, sağlam ve düzenli olur. Uzun mesafelerde dayanıklılığın ve kararlılığın herkese güven veriyor. Sensiz yolculuk düşünülemez!

Mocha!

Sen resmen Mocha’sın! Tatlı, eğlenceli ve enerjik bir yol arkadaşı. Yolculuğu kahkahalarla, sohbetlerle ve güzel anılarla dolduruyorsun. Seninle seyahat edenler yolda asla sıkılmaz, her an bir sürpriz ve mutluluk yaşar. Senle seyahat demek bol eğlence demek, daha iyisi düşünülemez!

