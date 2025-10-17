Yolda Olma Tarzına Göre Sen Hangi Kahve Türüsün?
Sen nasıl bir yolcusun? Maceracı mı? Yoksa yol boyu uyuyan mı? Sen bize yolculuk tarzını anlat, biz de sana hangi kahve türü olduğunu söyleyelim. Testi çözdükten sonra sonucunu yorumlara yazmayı sakın unutma. Ee tabi bir de yoldayken çıkan sonucu içebilirsin!
1. Öncelikle senin ulaşım aracın hangisi?
2. Uzun yolculuklarda en sevdiğin şey ne?
3. Yolda ruh halin nasıl olur?
4. En çok hangi mevsimde yolculuk seversin?
5. Yolculuklardaki favori koltuğun hangisi?
6. Bir yolculukta olmazsa olmazın bunlardan hangisi?
7. Gece yolculuğu sever misin?
8. Yolda bir sorun çıktı, tavrın nasıl olur?
Espresso!
Cappuccino!
Americano!
Mocha!
