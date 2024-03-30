Yok Böyle Girişimcilik! Yaptığı Her Satışla Fiyatı Katlayan Tişört Satıcısının Dahiyane Fikri
Yok Böyle Girişimcilik! Yaptığı Her Satışla Fiyatı Katlayan Tişört Satıcısının Dahiyane Fikri
Kaynak: https://twitter.com/BurkanYilmaz/stat...
Girişimciler her geçen gün yepyeni fikirlerle bizleri şaşırtırken, bir tişört satıcısının bulduğu fikir görenleri şoke etti. Hiçbir şey vaat etmeyen numaralı tişörtler satan satıcı her tişörte satıldığı fiyatı işlerken, her satışta fiyatı artan tişörtler muazzam bir kazanç kaynağı haline gelmiş!
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Dünyanın pek çok yerinden farklı girişimcilik fikirleri duyarken, bir tişört satıcısının bulduğu fikirler resmen dumur olduk.
Ekstra hiçbir şey vaat etmeyen düz tişörtler satan bir marka, tişörtlerin üzerine 1'den başlayarak rakamlar yerleştirdi ve her tişört satışında tişörtün fiyatı da 1 Euro arttı.
Şu ana kadar 173 tişörtün satıldığı sitedeki ilk tişört 1 Euro'dan satılırken, şu an satışta olan tişörtün fiyatı 173 Euro ve üzerinde de 173 yazıyor.
Söz konusu girişimcilik dahiyane bulunurken, en yüksek tişört fiyatının ne olacağı şimdiden merak konusu oldu.
Söz konusu olaya pek çok yorum da geldi. İşte onlardan bazıları:
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