Yok Böyle Girişimcilik! Yaptığı Her Satışla Fiyatı Katlayan Tişört Satıcısının Dahiyane Fikri

Girişimciler her geçen gün yepyeni fikirlerle bizleri şaşırtırken, bir tişört satıcısının bulduğu fikir görenleri şoke etti. Hiçbir şey vaat etmeyen numaralı tişörtler satan satıcı her tişörte satıldığı fiyatı işlerken, her satışta fiyatı artan tişörtler muazzam bir kazanç kaynağı haline gelmiş!