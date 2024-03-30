Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Hastaneye Kaldırılan Kadının Beyninde Tümör Olduğu Ortaya Çıktı!
Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Hastaneye Kaldırılan Kadının Beyninde Tümör Olduğu Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://nypost.com/2024/03/29/lifesty...
İngiltere'de yaşayan 58 yaşındaki Theresa Hardwick, 2019 yılında Fransa'da tatildeyken, akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı. Tatildeyken midye yedikten bir süre sonra kusmaya başladı. Detaylar için buyurun...👇
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İngiltere'de yaşayan 58 yaşındaki Theresa Hardwick, 2019 yılında Fransa'da tatildeyken, akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı.
Tatildeyken midye yedikten bir süre sonra kusmaya başlayan kadın, aynı zamanda anlamsız kelimeler mırıldanıyordu.
Hastaneye kaldırılan kadın, nöbet geçirdi ve doktorlar 30 yıldır beyninde büyüyen bir beyin tümörü buldu.
"Gıda zehirlenmesi yaşamasaydım, tümörüm hala keşfedilemeyebilirdi. Doktorlar gıda zehirlenmesinin etkisiyle beynimin spazm geçirdiğini düşünüyor."
"Tümörüm ameliyat edilebilir olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Artık düzenli olarak beyin taramaları yaptırıyorum."
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