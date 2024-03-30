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Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Hastaneye Kaldırılan Kadının Beyninde Tümör Olduğu Ortaya Çıktı!

Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Hastaneye Kaldırılan Kadının Beyninde Tümör Olduğu Ortaya Çıktı!

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 16:06

İngiltere'de yaşayan 58 yaşındaki Theresa Hardwick, 2019 yılında Fransa'da tatildeyken, akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı. Tatildeyken midye yedikten bir süre sonra kusmaya başladı. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://nypost.com/2024/03/29/lifesty...
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İngiltere'de yaşayan 58 yaşındaki Theresa Hardwick, 2019 yılında Fransa'da tatildeyken, akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı.

İngiltere'de yaşayan 58 yaşındaki Theresa Hardwick, 2019 yılında Fransa'da tatildeyken, akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı.

Tatildeyken midye yedikten bir süre sonra kusmaya başlayan kadın, aynı zamanda anlamsız kelimeler mırıldanıyordu.

Tatildeyken midye yedikten bir süre sonra kusmaya başlayan kadın, aynı zamanda anlamsız kelimeler mırıldanıyordu.

Hastaneye kaldırılan kadın, nöbet geçirdi ve doktorlar 30 yıldır beyninde büyüyen bir beyin tümörü buldu.

Hastaneye kaldırılan kadın, nöbet geçirdi ve doktorlar 30 yıldır beyninde büyüyen bir beyin tümörü buldu.

'Gıda zehirlenmesinden önce hiçbir belirti yaşamamıştım.'

"Gıda zehirlenmesi yaşamasaydım, tümörüm hala keşfedilemeyebilirdi. Doktorlar gıda zehirlenmesinin etkisiyle beynimin spazm geçirdiğini düşünüyor."

"Gıda zehirlenmesi yaşamasaydım, tümörüm hala keşfedilemeyebilirdi. Doktorlar gıda zehirlenmesinin etkisiyle beynimin spazm geçirdiğini düşünüyor."

Şans eseri tümörü kanserli değildi ve doktorlar Ağustos 2019'da onu ameliyatla almayı başardılar.

"Tümörüm ameliyat edilebilir olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Artık düzenli olarak beyin taramaları yaptırıyorum."

"Tümörüm ameliyat edilebilir olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Artık düzenli olarak beyin taramaları yaptırıyorum."

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