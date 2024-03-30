Eski Nesil Yeni Nesile Karşı: Genç Yetişkinler Hakkındaki Gerçek Düşüncelerini Paylaşan 22 Kişi
Eski Nesil Yeni Nesile Karşı: Genç Yetişkinler Hakkındaki Gerçek Düşüncelerini Paylaşan 22 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/meganeliscom...
Farklı kuşakların çatışabildiğini ve birbirini zaman zaman anlayamadığı durumlar olduğunu hepimiz biliriz ancak bu durum sık sık tersi olarak da görülebiliyor. Gelin Eski kuşakların yeni kuşaklar hakkındaki dürüst düşüncelerine bakalım!
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1. "Patronum benden 20 yaş küçük ve ekibimizdeki en genç kişi 35 yaş küçük.''
2. ''Y2K modası gündem olduğunda takımımdakiler daha doğmamıştı bile.''
3. "Yönetim şekli, bizim genç olduğumuz ve beklediğimiz saygıyı hayal bile edemeyeceğimiz 80'lerden bu yana çok değişti.''
4. "Patronum bir milenyum ve sanki ikinci dilim gibi Excel kullanmayı bilmediğimi anlamıyor. ''
5. "Gen X polis memurlarından oluşan ekibimizde internette çocuklara yönelik suçlarla mücadele eden bir Gen Z idari asistanımız var. ''
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6. "Bazı milenyumlar ve Z kuşağı üyeleri, e-postalarda cümlelerin sonuna nokta koyarsanız onlara kızdığınızı düşünecektir."
7. "25 yıldır denetim ve eğitim pozisyonlarında çalıştım.''
8. "Ekibimin çoğunlukla milenyumlardan oluştuğu bir denetim rolündeyim ve size söyleyeyim ki bu benim için de bir öğrenme süreci oldu.''
9. "Şimdiye kadar yönettiğim en favori ekibim neredeyse tamamen milenyumlarla doluydu.''
10. ''Yeri geldiğinde dobra ve uyarıcı olmayı kişisel algılayanlar olabiliyor.''
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11. "50 yaşında işyerimdeki yaşlı tayfanın en üst kademesindeyim.''
12. ''47 yaşında bir avukatım. 20 yıldır avukatlık yapıyorum. Her zaman tek başıma çalışmıştım.''
13. ''Sürekli değişen 30 tane lisans öğrencisi ile çalışıyorum çünkü öğrenciler hep mezun oluyor.''
14. ''Milenyumlarla çalışıyorum ve dürüst olmak gerekirse onlarla çalışmak çok keyifli!''
15. ''Ne yazık ki, bir X kuşağı olarak yönetici pozisyonundayken hem gelişen dijital dünyada anne babamı eğitmek hem de Z kuşağına işyeri sosyalleşmeleri ve hatta yazıcı kullanımı gibi temel şeyleri öğretmek zorunda gibi hissediyorum.
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16. ''Patronum yaşça büyük bir milenyum ve beni takımında bulundurmaktan çok memnun çünkü bana bir yön gösterebiliyor ve ben de yapılması gereken şeyi yapıyorum.''
17. ''1995 doğumlu çalışma arkadaşlarım var ve ben o yılda şu an kullandığım arabayı almıştım.'''
18. ''Takımımda birkaç Z kuşağı var ve Will Smith'in eskiden rapçi olduğunu, Mark Wahlberg'in de eskiden Marky Mark olarak bilindiğini gibi rastgele pop kültür bilgilerinden bahsediyoruz.''
19. ''Genel olarak birlikte çalıştığım milenyumlar ve Z kuşağı iyilerdi. ''
20. ''Dürüst olmak gerekirse kaldırabileceklerinden daha fazla iş yüklendiklerini, son dakikaya kadar işi biriktirdiklerini ve sonra son dakika yardımı istediklerini görmek beni yoruyor.''
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21. ''Dört tane ekip bana bağlı. Bu ekipler Gen X, milenyum ve son beş yılda ya da yakın zamanda işgücüne katılan gençlerden oluşuyor.''
22. ''25 yılı aşkın süredir yöneticilik yapıyorum ve bu süre zarfında farklı nesillerden insanlarla çalışma fırsatı buldum.''
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