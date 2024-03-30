Eski Nesil Yeni Nesile Karşı: Genç Yetişkinler Hakkındaki Gerçek Düşüncelerini Paylaşan 22 Kişi

'' 2000'lerin ortalarında büyük bir şirkette çalışmaya başladığımda ve ortalama yaşı 50'nin üzerinde olan bir grubu geçici olarak yönettiğimde onları yönetirken ne kadar şanslı olduğumu fark ettim. Yıllar sonra bile bazı milenyumlarla arkadaşım. Hepimizin birbirimize yardım ettiğimiz ve bu süreçte çok eğlendiğimiz harika bir takım ortamımız vardı. Daha sonra yönettiğim daha yaşlı grupla bunu hiç yaşamadım.'