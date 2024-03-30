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Eski Nesil Yeni Nesile Karşı: Genç Yetişkinler Hakkındaki Gerçek Düşüncelerini Paylaşan 22 Kişi

Eski Nesil Yeni Nesile Karşı: Genç Yetişkinler Hakkındaki Gerçek Düşüncelerini Paylaşan 22 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 10:01

Farklı kuşakların çatışabildiğini ve birbirini zaman zaman anlayamadığı durumlar olduğunu hepimiz biliriz ancak bu durum sık sık tersi olarak da görülebiliyor. Gelin Eski kuşakların yeni kuşaklar hakkındaki dürüst düşüncelerine bakalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/meganeliscom...
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1. "Patronum benden 20 yaş küçük ve ekibimizdeki en genç kişi 35 yaş küçük.''

1. "Patronum benden 20 yaş küçük ve ekibimizdeki en genç kişi 35 yaş küçük.''

''İşten ayrılmadan önce bu genç nesille çalışmaktan çok memnun olduğumu söylemeliyim. Her zaman yeni konuşma dillerine ayak uyduramıyordum ve onlara gözlerimi devirdiğim zamanlar oluyordu. Böyle yaptığım zamanlar kendimden iğrendiğim olabiliyordu çünkü gençleri destekliyorum. '

2. ''Y2K modası gündem olduğunda takımımdakiler daha doğmamıştı bile.''

2. ''Y2K modası gündem olduğunda takımımdakiler daha doğmamıştı bile.''

3. "Yönetim şekli, bizim genç olduğumuz ve beklediğimiz saygıyı hayal bile edemeyeceğimiz 80'lerden bu yana çok değişti.''

''Y ve Z kuşağına laf atmıyorum. Sadece bizim genç işçi olduğumuz dönemde de saygı beklemenin güzel olacağını söylüyorum.'

4. "Patronum bir milenyum ve sanki ikinci dilim gibi Excel kullanmayı bilmediğimi anlamıyor. ''

''Her şeyden önce, benim işim daha önce hiç Excel kullanmayı gerektirmiyordu. Liseye gittiğimde, diğer 3 bin öğrencinin aynı anda kullanmasına ihtiyaç duymaması umut edilen iki bilgisayarımız vardı.'

5. "Gen X polis memurlarından oluşan ekibimizde internette çocuklara yönelik suçlarla mücadele eden bir Gen Z idari asistanımız var. ''

5. "Gen X polis memurlarından oluşan ekibimizde internette çocuklara yönelik suçlarla mücadele eden bir Gen Z idari asistanımız var. ''

''Bir süre, davalar ve bizlerle genel olarak yaşadığı şok hali neredeyse sürekliydi. Bir VHS kasetiyle dolaşıp ne olduğunu anlamaya çalışmasını izlemek işyerinde yaşadığım en komik şeylerden biriydi.'

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6. "Bazı milenyumlar ve Z kuşağı üyeleri, e-postalarda cümlelerin sonuna nokta koyarsanız onlara kızdığınızı düşünecektir."

6. "Bazı milenyumlar ve Z kuşağı üyeleri, e-postalarda cümlelerin sonuna nokta koyarsanız onlara kızdığınızı düşünecektir."

7. "25 yıldır denetim ve eğitim pozisyonlarında çalıştım.''

7. "25 yıldır denetim ve eğitim pozisyonlarında çalıştım.''

''Hiç kimsenin bana 'Bunu bu şekilde yapmayı sevmiyorum' gibi şeyler demediğini duymadım ve onlara bir şeyler yapmaları gerektiğini söylediğimde, beni kendi yöntemimle bir şeyler yaptırmaya çalışmakla suçluyorlar.'

8. "Ekibimin çoğunlukla milenyumlardan oluştuğu bir denetim rolündeyim ve size söyleyeyim ki bu benim için de bir öğrenme süreci oldu.''

8. "Ekibimin çoğunlukla milenyumlardan oluştuğu bir denetim rolündeyim ve size söyleyeyim ki bu benim için de bir öğrenme süreci oldu.''

''Milenyumların veya Z kuşağının berbat olduğunu düşünen biri olmadığımı söylemeliyim. Hatta tam tersi onları oldukça seviyorum. Benimkilerden farklı öncelikleri olmasını da seviyorum.''

9. "Şimdiye kadar yönettiğim en favori ekibim neredeyse tamamen milenyumlarla doluydu.''

9. "Şimdiye kadar yönettiğim en favori ekibim neredeyse tamamen milenyumlarla doluydu.''

'' 2000'lerin ortalarında büyük bir şirkette çalışmaya başladığımda ve ortalama yaşı 50'nin üzerinde olan bir grubu geçici olarak yönettiğimde onları yönetirken ne kadar şanslı olduğumu fark ettim. Yıllar sonra bile bazı milenyumlarla arkadaşım. Hepimizin birbirimize yardım ettiğimiz ve bu süreçte çok eğlendiğimiz harika bir takım ortamımız vardı. Daha sonra yönettiğim daha yaşlı grupla bunu hiç yaşamadım.'

10. ''Yeri geldiğinde dobra ve uyarıcı olmayı kişisel algılayanlar olabiliyor.''

10. ''Yeri geldiğinde dobra ve uyarıcı olmayı kişisel algılayanlar olabiliyor.''

''Ama aslında bu kişiye özel bir durum değil.''

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11. "50 yaşında işyerimdeki yaşlı tayfanın en üst kademesindeyim.''

''Şimdi çoğunlukla Z kuşağını işe alıyoruz. Neredeyse hepsi saygılı ama çalışma alanım kıdeme ve rütbeye saygı duymayı ön plana koyuyor.  Bir akıl hocası, baba figürü ya da en azından bir amca figürü olarak görülmeyi umuyorum.'

12. ''47 yaşında bir avukatım. 20 yıldır avukatlık yapıyorum. Her zaman tek başıma çalışmıştım.''

12. ''47 yaşında bir avukatım. 20 yıldır avukatlık yapıyorum. Her zaman tek başıma çalışmıştım.''

''İki çalışanım var, ikisi de 20'li yaşlarının sonlarında. Aramızdaki fark bazen az bazen de gözle görülür derecede oluyor. 20 yıllık tecrübem onlara göre büyük bir avantaj, ama sonuçta aynı şeylerden hoşlanıyoruz, aynı programları izliyor ve aynı müzikleri dinliyoruz. En büyük fark benim 20 yıllık tecrübem. Ben daha önce yaşadım ve öğrendim. Onlar ise öğrenme aşamasında. Bunu fark ettiğimde daha iyi bir patron, öğretmen ve akıl hocası oldum.''

13. ''Sürekli değişen 30 tane lisans öğrencisi ile çalışıyorum çünkü öğrenciler hep mezun oluyor.''

13. ''Sürekli değişen 30 tane lisans öğrencisi ile çalışıyorum çünkü öğrenciler hep mezun oluyor.''

''Kullandıkları tüm dili, tüm meme'leri, Discord'u, Twitch'i ve tüm kültürlerini biliyorum. Bunların içindeyim ve Z kuşağı çocuklarımı sürekli utandırma yeteneğine sahibim çünkü bildikleri her şeyi biliyorum ve bu onları çok sinir ediyor.''

14. ''Milenyumlarla çalışıyorum ve dürüst olmak gerekirse onlarla çalışmak çok keyifli!''

14. ''Milenyumlarla çalışıyorum ve dürüst olmak gerekirse onlarla çalışmak çok keyifli!''

''Nazik ve anlayışlılar. Ayrıca  özgeçmişlerinin yaklaşık %90'ını kendimi yaşlı hissetmeden anlıyorum. Sadece onlardan farklı video oyunları oynayarak ve farklı müzikler dinleyerek büyüdüm. Belki de sadece olgunluk meselesidir. Hangi nesilden olduğunuzun bir önemi yok.''

15. ''Ne yazık ki, bir X kuşağı olarak yönetici pozisyonundayken hem gelişen dijital dünyada anne babamı eğitmek hem de Z kuşağına işyeri sosyalleşmeleri ve hatta yazıcı kullanımı gibi temel şeyleri öğretmek zorunda gibi hissediyorum.

15. ''Ne yazık ki, bir X kuşağı olarak yönetici pozisyonundayken hem gelişen dijital dünyada anne babamı eğitmek hem de Z kuşağına işyeri sosyalleşmeleri ve hatta yazıcı kullanımı gibi temel şeyleri öğretmek zorunda gibi hissediyorum.

''Çocuğum yok ama eski kuşaktan ebeveynler teknoloji ve şu anki dünya düzeni konusunda tembel ve öfkeli birer ergen gibi.''

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16. ''Patronum yaşça büyük bir milenyum ve beni takımında bulundurmaktan çok memnun çünkü bana bir yön gösterebiliyor ve ben de yapılması gereken şeyi yapıyorum.''

16. ''Patronum yaşça büyük bir milenyum ve beni takımında bulundurmaktan çok memnun çünkü bana bir yön gösterebiliyor ve ben de yapılması gereken şeyi yapıyorum.''

''Diğer herkesin ise bir miktar desteğe ve gözetime ihtiyacı var.''

17. ''1995 doğumlu çalışma arkadaşlarım var ve ben o yılda şu an kullandığım arabayı almıştım.'''

17. ''1995 doğumlu çalışma arkadaşlarım var ve ben o yılda şu an kullandığım arabayı almıştım.'''

''Onları arabamla gezdirmemi seviyorlar çünkü onlara göre arabam 'antika'. Onlara arabamı aldığımda yetişkin olduğumu hatırlatmak zorunda kalıyorum.''

18. ''Takımımda birkaç Z kuşağı var ve Will Smith'in eskiden rapçi olduğunu, Mark Wahlberg'in de eskiden Marky Mark olarak bilindiğini gibi rastgele pop kültür bilgilerinden bahsediyoruz.''

18. ''Takımımda birkaç Z kuşağı var ve Will Smith'in eskiden rapçi olduğunu, Mark Wahlberg'in de eskiden Marky Mark olarak bilindiğini gibi rastgele pop kültür bilgilerinden bahsediyoruz.''

''Ayrıca içlerinden birisi işe başladığında annesinden çok bahsediyordu; sonra bir gün 'Annem neredeyse 50 yaşında inanamıyorum. O çok yaşlı.' dedi. Biz de ona belki bir dahaki sefere bira içmek için onun yerine annesini davet edebileceğimizi söyledik.''

19. ''Genel olarak birlikte çalıştığım milenyumlar ve Z kuşağı iyilerdi. ''

19. ''Genel olarak birlikte çalıştığım milenyumlar ve Z kuşağı iyilerdi. ''

''Beni biraz rahatsız eden tek şey birbirlerine 'yaşlı' olduklarından şikayet etmeleri veya dalga geçmeleri.''

20. ''Dürüst olmak gerekirse kaldırabileceklerinden daha fazla iş yüklendiklerini, son dakikaya kadar işi biriktirdiklerini ve sonra son dakika yardımı istediklerini görmek beni yoruyor.''

''Tamamlamadıkları işi alıyorum ve bu kadar işten şikayet etmek dışında bu süre boyunca ne yaptıklarını merak ediyorum. Bu süreç devam edip duruyor. Bir yönetici olarak onlara zaman yönetimi ve planlama konusunda yardım etmeye çalışıyorum ama diğer yöneticiler tıpkı anne ve baba gibi onların yüzüstü düşmelerine izin verip sonra da kalkmalarına yardım ediyor ve bu durum tüm ekibi olumsuz etkiliyor.''

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21. ''Dört tane ekip bana bağlı. Bu ekipler Gen X, milenyum ve son beş yılda ya da yakın zamanda işgücüne katılan gençlerden oluşuyor.''

21. ''Dört tane ekip bana bağlı. Bu ekipler Gen X, milenyum ve son beş yılda ya da yakın zamanda işgücüne katılan gençlerden oluşuyor.''

''Onları 'şu kuşağı, bu kuşağı' diye düşünmüyorum. Açıkçası yaşlarının kaç olduğuyla da ilgilenmiyorum. Sormuyorum bile. Tek önem verdiğim işlerini  sorumlu bir şekilde yapmaları ve gelişim göstermeleri.''

22. ''25 yılı aşkın süredir yöneticilik yapıyorum ve bu süre zarfında farklı nesillerden insanlarla çalışma fırsatı buldum.''

22. ''25 yılı aşkın süredir yöneticilik yapıyorum ve bu süre zarfında farklı nesillerden insanlarla çalışma fırsatı buldum.''

''Her neslin kendine özgü çalışma tarzı ve öncelikleri olduğunu gözlemledim. Bu da yöneticilik yaklaşımımı her nesile göre uyarlamam gerektiği anlamına geliyordu.''

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