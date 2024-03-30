Stres Dünyasında Cinsiyet Farkı: Kadınların Gözünden Bir Bakış

Sevgili kadınlar, hiçbir zaman erkek bir partner, arkadaş veya meslektaşa stresinizi anlatmaya çalıştınız ve onların size boş boş bakışlarla yanıt verdiklerini hissettiniz mi? Bu hem sinir bozucu hem de geçersizleştirici olabilir. Kendinizde bir sorun olduğunu düşünmeye başlayabilirsiniz, kendinize çok duyarlı olduğunuzu, şeylerin sizi çok etkilememesi gerektiğini veya daha sert olmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Aslında bu çatışmanın temelinde yatan sorunsa kadınların stres seviyesinin erkeklerinkinden daha fazla olması. Detaylar 👇