Yıllar Sonra Geri Döndü: Yeni Mafia Oyunu Hakkında Tüm Bildiklerimiz!
Yıllar Sonra Geri Döndü: Yeni Mafia Oyunu Hakkında Tüm Bildiklerimiz!
Gamescom etkinliğinde duyurulan yeni Mafia oyunu için elimizde olan tüm detayları derledik.
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7. Yeni Mafia oyununa dair ilk söylentiler iki yıl önce ortaya atılmıştı.
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6. Oyunun 1900'lerin Sicilyasında geçeceği doğrulandı.
5. Bir diğer söylenti ise Salieri hakkında.
4. Bir mafya filmi havasında olacak.
3. Oyunu Hangar 13 geliştiriyor.
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2. Oyun ile ilgili yeni detayları aralık ayında öğreneceğiz.
1. Oyunun planlanan çıkış tarihi 2025.
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