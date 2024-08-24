Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Yıllar Sonra Geri Döndü: Yeni Mafia Oyunu Hakkında Tüm Bildiklerimiz!

Yıllar Sonra Geri Döndü: Yeni Mafia Oyunu Hakkında Tüm Bildiklerimiz!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 12:01

Gamescom etkinliğinde duyurulan yeni Mafia oyunu için elimizde olan tüm detayları derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

7. Yeni Mafia oyununa dair ilk söylentiler iki yıl önce ortaya atılmıştı.

7. Yeni Mafia oyununa dair ilk söylentiler iki yıl önce ortaya atılmıştı.

2022 yılının ortalarında, yeni Mafia oyunu için birkaç dedikodu ortaya atılmıştı. Bu dedikodulara göre bu yeni oyun, 19. yüzyılın başlarında Sicilya'da geçecekti. Bunun yanında serinin önemli karakterlerinden olan Don Salieri'nin geçmişini anlatacaktı.

6. Oyunun 1900'lerin Sicilyasında geçeceği doğrulandı.

6. Oyunun 1900'lerin Sicilyasında geçeceği doğrulandı.

Gamescom esnasında Mafia: The Old Country için bir fragman yayınlandı. Bu fragmanın ardından 2K tarafından bir duyuru sayfası açıldı. Bu sayfada oyunun 1900'lü yılların Sicilyasında geçeceği doğrulandı.

5. Bir diğer söylenti ise Salieri hakkında.

5. Bir diğer söylenti ise Salieri hakkında.

Fragmanın yayınlanmasının ardından fragmandaki yüzü görünmeyen karakter ile ilgili teoriler ortaya atıldı. Bu teorilere göre bu kişi Don Salieri. Bunun nedeni de giyim tarzının birebir Salieri'ye uyması. Tabii bunun yanında bu dönemin Salieri'nin yükseliş dönemi olması da bu teoriyi destekliyor.

4. Bir mafya filmi havasında olacak.

4. Bir mafya filmi havasında olacak.

2K tarafından yapılan resmî açıklamalara göre bu yapım serinin kökenlerine dönecek. Mafia 3 ile büyük bir eleştiri yağmuruna tutulan seri, bu oyun ile birlikte özüne dönerek rafine bir hikâyeye odaklanacak.

3. Oyunu Hangar 13 geliştiriyor.

3. Oyunu Hangar 13 geliştiriyor.

Daha önce Mafia 3 ve Mafia Definitive Edition yapımlarını geliştiren Hangar 13, yeni Mafia oyununun geliştirici koltuğunda. Her ne kadar Mafia 3 ile olumsuz eleştiriler alsalar da Mafia Definitive Edition'da iyi bir iş çıkarmayı başarmışlardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2. Oyun ile ilgili yeni detayları aralık ayında öğreneceğiz.

2. Oyun ile ilgili yeni detayları aralık ayında öğreneceğiz.

Kısa bir teaser eşliğinde duyurulan bu yeni oyuna dair elimizde çok fazla bilgi bulunmuyor. Daha fazla bilgi ve içeriği bu yılın aralık ayında öğreneceğiz. Aralık ayında yapılacak Game Awards töreninde, yeni Mafia oyunu için yeni bilgiler ve görüntüler yayınlanabilir.

1. Oyunun planlanan çıkış tarihi 2025.

1. Oyunun planlanan çıkış tarihi 2025.

Mafia: The Old Country, 2025 yılında piyasaya sürülmeyi hedefliyor. Her ne kadar net bir çıkış tarihi olmasa da önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi yüksek bir ihtimal. Hangar 13, söylentilere göre uzun bir süredir bu oyun üzerinde çalışıyor ve proje üzerinde büyük bir ilerleme katetmiş durumda.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın