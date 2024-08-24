Yıllar Sonra Geri Döndü: Yeni Mafia Oyunu Hakkında Tüm Bildiklerimiz!

Fragmanın yayınlanmasının ardından fragmandaki yüzü görünmeyen karakter ile ilgili teoriler ortaya atıldı. Bu teorilere göre bu kişi Don Salieri. Bunun nedeni de giyim tarzının birebir Salieri'ye uyması. Tabii bunun yanında bu dönemin Salieri'nin yükseliş dönemi olması da bu teoriyi destekliyor.