Yepyeni Mobil MMORPG Deneyimine Hazır Olun! Kingdom: Flames of War Erişime Açıldı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
03.09.2025 - 11:12

Kingdom: Flames of War ile mobil MMORPG’lerin sınırlarını zorlayan devasa savaşlar artık gerçek oluyor. 300 vs 300 Kale Savaşları oyunculara eşsiz bir savaş deneyimi sunarken, bu destansı mücadeleyi cebinize taşıyor!

Devasa Açık Dünya, Sonsuz Rekabet!

Tüm oyuncuların ortak sunucuda buluştuğu devasa açık dünyası ile PK severleri heyecanlandıracak gerçek zamanlı PvP mücadeleleri, açık dünya bossları, Kutsal Sembol Savaşı, derinlemesine karakter geliştirme ve canlı bir oyun içi ekonomiyle dolu PC kalitesinde bir MMORPG artık ellerinizin arasında!

Birbirinden Çeşitli Sınıflar, Detaylı Karakter Dönüşümleri, Yoldaş Petler!

Savaşçı, Okçu, Suikastçı, Büyücü ve Lensiyer sınıflarından birini seçerek savaş alanındaki yerinizi alın. Her sınıf kendine has bir stile ve taktiksel öneme sahip. İleri düzey ve detaylı karakter dönüşüm sistemi ile gücünüzü yükseltin ve savaş meydanlarının hakimi olun! Karakter dönüşümü ile birbirinden farklı görünümler de elde edebilirsiniz. Ayrıca serüvenlerinizde yoldaşlık yapacak birbirinden harika petler de sizleri bekliyor!

Tam Beş Farklı Dil Desteği!

Kingdom: Flames of War, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça tam dil desteği ile büyük kitlelere hitap ediyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla aynı saflarda savaşabilir, ittifaklar kurabilir, ticaretler yapabilir ve devasa 300 vs 300 kale kuşatmalarında mücadele edebilirsiniz.

Rekabetin Kapıları 28 Ağustos'ta Açıldı!

28 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 20.00'da oyuncuların yoğun ilgisi ile birlikte erişime açılmış olan Kingdom: Flames of War, ön kayıt sırasında olduğu gibi büyük açılışı sırasında da oyuncular tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce oyuncunun heyecanla başladığı, büyük rekabetin kapıları tüm mmorpg severler için açıldı. Siz de bu büyük rekabete dahil olmak için acele edin!

Oyunun resmi sitesine ulaşmak için: https://abr.ge/dah54v

Geliştirici ve Yayımcı Hakkında

İzmir merkezli bir oyun yayımcısı ve geliştiricisi olan BYTE, Türkiye, MENA ve Avrupa bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Royale Online gibi bölgede sevilen MMORPG’lerin yapımcısı olan BYTE, Kore merkezli FOW Games ile beraber geliştirdiği Kingdom: Flames of War’ın Türkiye, MENA ve Avrupa bölgelerindeki tüm yayın, geliştirme, yerelleştirme, operasyon ve topluluk yönetimini yürütmektedir. BYTE, geniş ölçekli MMORPG deneyimini mobil oyunculara taşıma konusundaki kararlılığını bir kez daha bu projeyle ortaya koymaktadır.

