Yepyeni Mobil MMORPG Deneyimine Hazır Olun! Kingdom: Flames of War Erişime Açıldı

28 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 20.00'da oyuncuların yoğun ilgisi ile birlikte erişime açılmış olan Kingdom: Flames of War, ön kayıt sırasında olduğu gibi büyük açılışı sırasında da oyuncular tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce oyuncunun heyecanla başladığı, büyük rekabetin kapıları tüm mmorpg severler için açıldı. Siz de bu büyük rekabete dahil olmak için acele edin!

Oyunun resmi sitesine ulaşmak için: https://abr.ge/dah54v