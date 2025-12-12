onedio
Yeni Yıla Festival Tadında Giriş: Yılbaşı Coşkusu Bu Sene Hayal Gücü ve Teknolojiyle Buluşuyor

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
12.12.2025 - 11:03

Marmara Forum, hayal gücünü teknolojiyle buluşturan Forum Wishland’i ziyaretçileriyle buluşturuyor! Burada kimse sadece izleyici değil; herkes bizzat kendi masalının kahramanı, kendi dileğinin sahibi!

Son teknoloji dijital deneyim alanlarıyla donatılan bu özel dünya, hem sosyal etkileşim hem de “gerçekmiş gibi görünen” fantastik anlarla dolu.

Yılbaşına özel hazırlanan dijital atölyeler, hayalleri anında gerçeğe dönüştürüyor. Marmara Forum'a gelmeden telefonlarınızın şarjını fulleyin çünkü instagram akışınızı şenlendirecek ve paylaşmaya doyamayacağınız anlar sizi bekliyor!

Ve işin en çılgın kısmı: MANİFEST AI FOTOĞRAFI!

“Yeni yılda ne olmak istiyorsun?” diye düşünmene gerek yok. Çünkü yapay zekaya söylüyorsun, o da sana tam istediğin gibi bir fotoğraf hazırlıyor!

28 Kasım - 31 Aralık arasında Forum Wishland’e gelen ziyaretçiler 2026 dileklerini söylüyor, yapay zeka ise onların hayallerini inanılmaz karelere dönüştürüyor.

Kimi kedilerle krallık kuruyor, kimi para havuzunda yüzüyor, kimi de bambaşka bir evrende kendine yepyeni bir versiyon yaratıyor.

Aklınızdaki en uçuk kaçık senaryoları bile saniyeler içinde ekranınızda görünce epey şaşıracaksınız. Tüm hayallerin gerçekleşmesi elbette harika olurdu ama canlandırmalarını da görmek çok güzel hissettiriyor! Siz sadece hayal etmeye bakın, gerisini teknolojiye bırakın.

Forum Wishland; umutların, eğlencenin ve geleceğin kesiştiği masalsı bir dünya… ve bu dünyada herkesin hayali gerçek gibi!

Yeni yıla girerken yaşayacağınız bu unutulmaz bir deneyim umutların, eğlencenin ve geleceğin kesişim noktası olacak. 2026'ya harika bir giriş yapacağız!

Sen de bu çılgın deneyimi yaşamak ve hayalinin gerçeğe dönüştüğünü görmek istiyorsan, 31 Aralık’a kadar Marmara Forum’u mutlaka ziyaret et!

Marmara Forum, 28 Kasım 2025 - 1 Ocak 2026 tarihleri arasında yılbaşı dönemine özel olarak ziyaretçilerini Forum Wishland ile karşılıyor. Wish Market’te ışıltılı hediyeler, interaktif ve dijital deneyim alanları, dev dekorlar, canlı müzik ve lunapark eğlencesi ile yeni yıl coşkusu dileklerden deneyimlere dönüşerek Marmara Forum’da hayat buluyor. Hayal gücünden yola çıkarak son teknoloji ile hayata geçirilen dijital deneyim alanları ile sosyal etkileşimin bir arada olacağı Forum Wishland seni bekliyor!

