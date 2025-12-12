Yeni Yıla Festival Tadında Giriş: Yılbaşı Coşkusu Bu Sene Hayal Gücü ve Teknolojiyle Buluşuyor
Marmara Forum, hayal gücünü teknolojiyle buluşturan Forum Wishland’i ziyaretçileriyle buluşturuyor! Burada kimse sadece izleyici değil; herkes bizzat kendi masalının kahramanı, kendi dileğinin sahibi!
Son teknoloji dijital deneyim alanlarıyla donatılan bu özel dünya, hem sosyal etkileşim hem de “gerçekmiş gibi görünen” fantastik anlarla dolu.
Ve işin en çılgın kısmı: MANİFEST AI FOTOĞRAFI!
Kimi kedilerle krallık kuruyor, kimi para havuzunda yüzüyor, kimi de bambaşka bir evrende kendine yepyeni bir versiyon yaratıyor.
Forum Wishland; umutların, eğlencenin ve geleceğin kesiştiği masalsı bir dünya… ve bu dünyada herkesin hayali gerçek gibi!
Sen de bu çılgın deneyimi yaşamak ve hayalinin gerçeğe dönüştüğünü görmek istiyorsan, 31 Aralık’a kadar Marmara Forum’u mutlaka ziyaret et!
