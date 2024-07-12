Yeni Pazar Üniversitesi Sahte Çıktı! Hayali Üniversitenin Rektörü ‘Liseli’ymiş!

“Dolandırıcılık ağı, internet üzerinden kurdukları, sahte üniversite siteleri ile yürütülmektedir. Ali İlseven ve Damla İlseven, devlet kurumlarını ve üniversiteleri taklit eden internet siteleri kurarak, kayıt olan insanlara sahte diploma vermektedir. Bu diplomaların da Türkiye'de YÖK denkliği bulunduğu, 168 ülkede geçerli olduğu algısını yaratmaktadır. Hiçbir akademisyeni olmayan, kampüsü olmayan, mütevelli heyeti olmayan ve hiçbir hükmü olmayan üniversite görünümlü internet siteleri kurup hukuka aykırı biçimde faaliyet göstermektedir.”