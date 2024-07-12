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Yeni Pazar Üniversitesi Sahte Çıktı! Hayali Üniversitenin Rektörü ‘Liseli’ymiş!

Yeni Pazar Üniversitesi Sahte Çıktı! Hayali Üniversitenin Rektörü ‘Liseli’ymiş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.07.2024 - 12:21

Yeniçağ Gazetesinde yer alan haber okuyan herkese ‘yok artık’ dedirtti. 

Yeni Pazar Üniversitesi’nin ‘sahte üniversite’ olduğu ortaya çıktı.  Diplomaların sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla mağdurlar üniversiteden davacı oldu. Üniversite rektörü Ali İlseven'in ise 'Profesör' değil lise mezunu olduğu iddia edildi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ko...
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Üniversite mağdurları adına Avukat Dilara Damla Öksüz, İstanbul'da Anadolu Adliyesi'ne suç duyusunda bulundu. Dilekçede şu “ifadeler yer aldı:

Üniversite mağdurları adına Avukat Dilara Damla Öksüz, İstanbul'da Anadolu Adliyesi'ne suç duyusunda bulundu. Dilekçede şu “ifadeler yer aldı:

Dolandırıcılık ağı, internet üzerinden kurdukları, sahte üniversite siteleri ile yürütülmektedir. Ali İlseven ve Damla İlseven, devlet kurumlarını ve üniversiteleri taklit eden internet siteleri kurarak, kayıt olan insanlara sahte diploma vermektedir. Bu diplomaların da Türkiye'de YÖK denkliği bulunduğu, 168 ülkede geçerli olduğu algısını yaratmaktadır. Hiçbir akademisyeni olmayan, kampüsü olmayan, mütevelli heyeti olmayan ve hiçbir hükmü olmayan üniversite görünümlü internet siteleri kurup hukuka aykırı biçimde faaliyet göstermektedir.”

Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ'da faaliyet yürüttüğü belirtilen üniversitenin rektörü olarak Prof. Dr. Ali İlseven görülüyor. Ancak akademik bir kaydı bulunmayan İlseven'in lise mezunu olduğu dahi ileri sürülüyor.

Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ'da faaliyet yürüttüğü belirtilen üniversitenin rektörü olarak Prof. Dr. Ali İlseven görülüyor. Ancak akademik bir kaydı bulunmayan İlseven'in lise mezunu olduğu dahi ileri sürülüyor.

Hayali üniversiteye kayıt olan öğrencilerin 2 ila 4 bin avro ödediği, öğrencileri ikna için üniversitenin internet adresinde "edu.tr" uzantısı kullanıldığı öne sürüldü.

Hayali üniversiteye kayıt olan öğrencilerin 2 ila 4 bin avro ödediği, öğrencileri ikna için üniversitenin internet adresinde "edu.tr" uzantısı kullanıldığı öne sürüldü.
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