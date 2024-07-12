Yeni Pazar Üniversitesi Sahte Çıktı! Hayali Üniversitenin Rektörü ‘Liseli’ymiş!
Yeni Pazar Üniversitesi Sahte Çıktı! Hayali Üniversitenin Rektörü ‘Liseli’ymiş!
Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ko...
Yeniçağ Gazetesinde yer alan haber okuyan herkese ‘yok artık’ dedirtti.
Yeni Pazar Üniversitesi’nin ‘sahte üniversite’ olduğu ortaya çıktı. Diplomaların sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla mağdurlar üniversiteden davacı oldu. Üniversite rektörü Ali İlseven'in ise 'Profesör' değil lise mezunu olduğu iddia edildi.
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Üniversite mağdurları adına Avukat Dilara Damla Öksüz, İstanbul'da Anadolu Adliyesi'ne suç duyusunda bulundu. Dilekçede şu “ifadeler yer aldı:
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Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ'da faaliyet yürüttüğü belirtilen üniversitenin rektörü olarak Prof. Dr. Ali İlseven görülüyor. Ancak akademik bir kaydı bulunmayan İlseven'in lise mezunu olduğu dahi ileri sürülüyor.
Hayali üniversiteye kayıt olan öğrencilerin 2 ila 4 bin avro ödediği, öğrencileri ikna için üniversitenin internet adresinde "edu.tr" uzantısı kullanıldığı öne sürüldü.
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