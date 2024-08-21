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Doğum Haritanıza Göre Aşkınız Ne Kadar Yoğun?

etiket Doğum Haritanıza Göre Aşkınız Ne Kadar Yoğun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 23:01

Astrolojik konumunuzun derinliklerine inerek, aşkınızın ne kadar yoğun olduğunu keşfetmeye hazır mısınız? İşte karşında doğum haritanıza göre aşkınızın ne kadar yoğun olduğunu söyleyen bir test! Hazırsan başlıyoruz 👇🏻

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Ayın kaçında doğdun?

3. Hangi ayda doğdun peki?

4. Doğduğun yılın son rakamı ne?

5. Şimdi de, doğduğun yılın ilk rakamını öğrenelim!

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6. Partnerin hangi burç?

7. Saat kaçta doğdun?

8. Son olarak, partnerinin doğduğu yılın son rakamı ne?

Tutkulu aşk!

Daha önce sizin kadar yoğun duyguları yaşayan bir aşk gördük mü emin olamıyoruz. Böyle derin bağların sadece filmlerde olduğunu düşünürdük. Aranızdaki o astrolojik çekim, sizi birbirinize yakın olmaya zorluyor adeta. Tutkunuzun sıcaklığı, etrafınızdaki herkes tarafından hissediliyor. Sadece birbirinize bakmanız bile, içten gelen duygularınızın yoğunluğunu yansıtıyor.

Yoğun aşk!

Partnerin, gözlerinde kaybolup gittiği anlarda, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bile fark etmiyor. Senin bir manzara olduğunu düşünüyor; her bakışında bir tablonun içinde kaybolmuş gibi hissediyor. Aranızdaki aşk da çok tutkulu ve güzel. Her bir dokunuşunuzda, tutkunun ateşi daha da alevleniyor ve etrafa yayılan bir ışık gibi parlıyorsunuz. Astrolojik haritanıza göre de çok uyumlusunuz; yıldızlar bile sizin birbirinize olan bağınızı onaylıyor gibi.

Seviyorsunuz!

Aranızda ikinizin de inkar edemediği bir astrolojik çekim var elbette, ancak ya ikinizden biri ya da her ikiniz de biraz mesafelisiniz bu ilişkiye. Aranızda hafif bir duvar gibi bir paravan var gibi görünüyor. Bu duvar, belki de geçmişten gelen korkuların veya iletişim eksikliklerinin bir yansıması olabilir. Ancak bu duvarı aşmak için birbirinize olan güveninizi ve iletişiminizi güçlendirmek önemli olacaktır. Birlikte çalışarak, bu duvarın üstesinden gelebilir ve ilişkinizi daha da derinleştirebilirsiniz.

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