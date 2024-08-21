Doğum Haritanıza Göre Aşkınız Ne Kadar Yoğun?
Doğum Haritanıza Göre Aşkınız Ne Kadar Yoğun?
Astrolojik konumunuzun derinliklerine inerek, aşkınızın ne kadar yoğun olduğunu keşfetmeye hazır mısınız? İşte karşında doğum haritanıza göre aşkınızın ne kadar yoğun olduğunu söyleyen bir test! Hazırsan başlıyoruz 👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. Ayın kaçında doğdun?
3. Hangi ayda doğdun peki?
4. Doğduğun yılın son rakamı ne?
5. Şimdi de, doğduğun yılın ilk rakamını öğrenelim!
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