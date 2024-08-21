Doğum Haritanıza Göre Aşkınız Ne Kadar Yoğun?

Aranızda ikinizin de inkar edemediği bir astrolojik çekim var elbette, ancak ya ikinizden biri ya da her ikiniz de biraz mesafelisiniz bu ilişkiye. Aranızda hafif bir duvar gibi bir paravan var gibi görünüyor. Bu duvar, belki de geçmişten gelen korkuların veya iletişim eksikliklerinin bir yansıması olabilir. Ancak bu duvarı aşmak için birbirinize olan güveninizi ve iletişiminizi güçlendirmek önemli olacaktır. Birlikte çalışarak, bu duvarın üstesinden gelebilir ve ilişkinizi daha da derinleştirebilirsiniz.