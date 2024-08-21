Sokak Ortasında Feci Şekilde Dövülen Hamile Kadının Dram Dolu Hayatı: "Yardımı Bırak Gülenler Bile Olmuş"

“Kurtarın diye bağırdım ama kimse yardım etmedi. Çocuğum yanındaydı ben onları yaşarken hadi bana müdahale etmiyorlar çocuğumu neden oradan uzaklaştırmadılar? Ben kendi canımı geçtim bari çocuğumu çekselerdi. O kadar kişi oturup izlemiş. Güleneler bile olmuş. Kafamdan çok fazla kan fışkırdı. Beyin kanamasından ölebilirdim.”