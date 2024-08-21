Sokak Ortasında Feci Şekilde Dövülen Hamile Kadının Dram Dolu Hayatı: "Yardımı Bırak Gülenler Bile Olmuş"
Sokak Ortasında Feci Şekilde Dövülen Hamile Kadının Dram Dolu Hayatı: "Yardımı Bırak Gülenler Bile Olmuş"
Manisa’da yaşanan olayda, 19 yaşındaki hamile kadın Sude Naz Atak, imam nikahıyla birlikte yaşadığı Yılmaz Akman tarafından sokak ortasında demir çubukla dövülmüştü. Çevredekilerin hiçbir şey yapmayarak izlediği olaydan günler sonra Yılmaz Akman yakalanarak tutuklanmıştı. Feci şekilde dayak yiyen Sude Naz Atak olay günü yaşananları ve acı dolu hayatını anlattı.
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Manisa’da yaşanan kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoke etmişti.
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19 yaşındaki hamile Sude Naz Atak, Gerçek Gündem’den Tuğba Özer’e olay günü yaşananları anlattı.
“Çok fazla alkol kullanıyordu son zamanlarda. Birkaç gün önce ondan ayrılmıştık ve ben her yerden engellemiştim kendisini. Olayın yaşandığı gün çarşıya oğluma kıyafet almak için gitmiştim. Elimdeki poşette zaten çocuğun kıyafeti, şampuan vs. var. O akşamüzeri çocuğumla biraz gezmek ve alışveriş yapmak istemiştim. O gün beni farklı bir numaradan aradı ve parkta buluşmak istedi. Ben de gittim çocuk için. Daha sonra küfürler ederek bana saldırmaya başladı.”
Suda Naz Atak, Yılmaz Akman’dan 14 yaşından beri şiddet gördüğünü de sözlerine ekledi.
“İlk 14 yaşımda bana vurdu ve kafamda yarık oluştu. Daha sonra şiddet devam etti. Ayrıldık ancak ben hamile kalınca barıştım. Ailesi baştan beni uyarmıştı aslında. Ben Annemi hiç görmedim. Ona dair hiçbir şey bilmiyorum. Beni halamlar ve babaannem büyüttü. Annesiz büyüdüğüm için ona tutundum. Yaşama kaynağım gibi bir şeydi. Çocuktum her defasında affediyordum. Babam 3 sene önce vefat ettikten sonra bana karşı şiddeti daha da arttı.”
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Talihsiz kadın, olay günü çevredekilerin müdahale etmeyip izlemesine de isyan etti.
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