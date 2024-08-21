Beklenen An Geldi: Gönül Dağı'nın 5. Sezon Tanıtımı Yayınlandı!
Beklenen An Geldi: Gönül Dağı'nın 5. Sezon Tanıtımı Yayınlandı!
TRT 1'in tam 4 sezondur yayınlanan dizisi Gönül Dağı'nın 5. sezon tanıtım fragmanı sonunda geldi.
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TRT 1 ekranlarında tam 4 sezondur devam eden Gönül Dağı, 5 sezon onayı alarak izleyicilerini çok sevindirmişti.
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Berk Atan'ın başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonu iple çekilirken, sonunda beklenen haber geldi.
Gönül Dağı'nın merakla beklenen yeni sezon tanıtım fragmanı bu akşam görücüye çıktı.
İşte Gönül Dağı'nın yeni sezon tanıtım fragmanı:
Gelen yorumlar da burada:
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