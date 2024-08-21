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MasterChef Çağlar'ın Yıllar Önce Katıldığı Yarışmaya Şoke Olacaksınız!

MasterChef Çağlar'ın Yıllar Önce Katıldığı Yarışmaya Şoke Olacaksınız!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 19:18

MasterChef 2024 yarışmacılarından Çağlar, meğer yıllar önce Ali Sunal'ın sunduğu bilgi yarışmasında yarışmış. Çağlar'ın o anlar sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Mustafa Kılıç/ TikTok

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MasterChef'in dikkat çeken yarışmacılarından Çağlar, 2. hafta ana kadroya giren ilk yarışmacı olmuştu.

MasterChef'in dikkat çeken yarışmacılarından Çağlar, 2. hafta ana kadroya giren ilk yarışmacı olmuştu.

Geçtiğimiz hafta elenen Deniz'le yakın arkadaş olan Çağlar'ın MasterChef yolculuğu devam ederken, TikTok'ta kendisiyle ilgili paylaşılan bir video dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta elenen Deniz'le yakın arkadaş olan Çağlar'ın MasterChef yolculuğu devam ederken, TikTok'ta kendisiyle ilgili paylaşılan bir video dikkat çekti.

MasterChef'ten önce bir yarışmaya daha katıldığı ortaya çıkan Çağlar'ın Ali Sunal'ın sunduğu "Bir Sorun mu Var?" adlı bilgi yarışmasında yarıştığı anlar TikTok'ta paylaşıldı.

MasterChef'ten önce bir yarışmaya daha katıldığı ortaya çıkan Çağlar'ın Ali Sunal'ın sunduğu "Bir Sorun mu Var?" adlı bilgi yarışmasında yarıştığı anlar TikTok'ta paylaşıldı.

İşte Çağlar'ın o yarışmadaki hali:

İşte Çağlar'ın o yarışmadaki hali:

O TikTok videosunu da buraya bırakalım:

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