MasterChef Çağlar'ın Yıllar Önce Katıldığı Yarışmaya Şoke Olacaksınız!
MasterChef Çağlar'ın Yıllar Önce Katıldığı Yarışmaya Şoke Olacaksınız!
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MasterChef'in dikkat çeken yarışmacılarından Çağlar, 2. hafta ana kadroya giren ilk yarışmacı olmuştu.
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Geçtiğimiz hafta elenen Deniz'le yakın arkadaş olan Çağlar'ın MasterChef yolculuğu devam ederken, TikTok'ta kendisiyle ilgili paylaşılan bir video dikkat çekti.
MasterChef'ten önce bir yarışmaya daha katıldığı ortaya çıkan Çağlar'ın Ali Sunal'ın sunduğu "Bir Sorun mu Var?" adlı bilgi yarışmasında yarıştığı anlar TikTok'ta paylaşıldı.
İşte Çağlar'ın o yarışmadaki hali:
O TikTok videosunu da buraya bırakalım:
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