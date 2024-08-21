"Adada Daha İyiydik" Survivor Ogeday'dan Ülkedeki Enflasyon Hakkında İtiraf
"Adada Daha İyiydik" Survivor Ogeday'dan Ülkedeki Enflasyon Hakkında İtiraf
Survivor boyunca yarışmacılar 6 aylık bir sürede ıssız bir adada kalırlarken, son şampiyon Ogeday Girişken'den ülkeye dönünce karşılaştığı durum hakkında itiraf geldi. Onedio'ya konuk olan Ogeday, 6 aylık süreçte doların değişimi karşısındaki şaşkınlığını anlattı.
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Survivor'ın son şampiyonu Ogeday Girişken, Onedio'ya konuk olup sosyal medyadan gelen soruları yanıtlamıştı.
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Hem Survivor hem özel hayatına dair sorulara cevap veren Ogeday'ın samimi açıklamaları dikkat çekerken, bir soruya verdiği yanıt gündem oldu.
"Survivor'da bir süre enflasyondan uzak kalınca döndüğünde şok olduğun oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Ogeday, 2024 değil ama 2022 yılında ufak çaplı bir şok geçirdiğini şu sözlerle anlattı:
"Bu seneye çok bakmadım illa ki bir şeylerin yükseleceğini biliyordum ama 2022'de özellikle çok kötüydü. Yani ben giderken dolar 11-13'tü geldiğimde 23 mü oldu bilmiyorum, benzin öyle 12'ler 13'ler falan da hatırlamıyorum döndüğümde 30'lara falan çıkmıştı inanılmaz kötü olmuştum."
"Yani hani Survivor şartlarında şey dedim 'hiçbir şeyimiz yok ama mutluyduk.' Hani gider yok tuvalet ormana yani tuvalet kağıdı almıyorsun daha güzel lüks olabilir mi? O kadar pislik zorluk derken bir yandan 'ulan iyiydik be' dedim."
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