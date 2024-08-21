"Adada Daha İyiydik" Survivor Ogeday'dan Ülkedeki Enflasyon Hakkında İtiraf

Survivor boyunca yarışmacılar 6 aylık bir sürede ıssız bir adada kalırlarken, son şampiyon Ogeday Girişken'den ülkeye dönünce karşılaştığı durum hakkında itiraf geldi. Onedio'ya konuk olan Ogeday, 6 aylık süreçte doların değişimi karşısındaki şaşkınlığını anlattı.