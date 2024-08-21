MasterChef Ümmühan'dan Kendisini Potaya Atan Onur'a Jet Hızında Gönderme

MasterChef'in son bölümüne hem takım kaptanı hem dokunulmazlığın sahibi Onur'un Ümmühan'ı doğrudan eleme adayı yapması damga vurdu. Onur'un bu hareketine kayıtsız kalamayan Ümmühan, sosyal medya hesabından gönderme yapmayı ihmal etmedi.