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MasterChef Ümmühan'dan Kendisini Potaya Atan Onur'a Jet Hızında Gönderme

MasterChef Ümmühan'dan Kendisini Potaya Atan Onur'a Jet Hızında Gönderme

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 22:03 Son Güncelleme: 21.08.2024 - 23:27

MasterChef'in son bölümüne hem takım kaptanı hem dokunulmazlığın sahibi Onur'un Ümmühan'ı doğrudan eleme adayı yapması damga vurdu. Onur'un bu hareketine kayıtsız kalamayan Ümmühan, sosyal medya hesabından gönderme yapmayı ihmal etmedi.

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MasterChef Türkiye her sezon olduğu gibi yine son derece kaotik bir havada ilerliyor.

MasterChef Türkiye her sezon olduğu gibi yine son derece kaotik bir havada ilerliyor.

Neredeyse tüm yarışmacılar kendilerini en az bir kez tartışma içerisinde bulurken, son bölüme Onur ve Ümmühan damga vurdu.

Neredeyse tüm yarışmacılar kendilerini en az bir kez tartışma içerisinde bulurken, son bölüme Onur ve Ümmühan damga vurdu.

Mavi takım kaptanı olan Onur zaten dokunulmaz olmasına rağmen bir de dokunulmazlık oyununu kazanarak eleme adayı söyleme hakkı elde ederken, bu hakkını Ümmühan'ı söyleyerek kullandı.

Mavi takım kaptanı olan Onur zaten dokunulmaz olmasına rağmen bir de dokunulmazlık oyununu kazanarak eleme adayı söyleme hakkı elde ederken, bu hakkını Ümmühan'ı söyleyerek kullandı.

Onur'un bu hamlesinin ardından epey gerilen Ümmühan elbette sessiz kalamazken, bu gerginliğini sosyal medya hesabına da taşıdı.

Onur'un bu hamlesinin ardından epey gerilen Ümmühan elbette sessiz kalamazken, bu gerginliğini sosyal medya hesabına da taşıdı.

Bir takipçisinin postunu hikayesinde paylaşan Ümmühan, posttaki "Onur çok boş yaptı" yazısını da açık açık paylaşarak Onur'dan intikamını resmen aldı.

Bir takipçisinin postunu hikayesinde paylaşan Ümmühan, posttaki "Onur çok boş yaptı" yazısını da açık açık paylaşarak Onur'dan intikamını resmen aldı.
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İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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