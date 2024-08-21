Nereye Gidiyorlar? MasterChef Yarışmacıları Havalimanında Görüntülendi!
Nereye Gidiyorlar? MasterChef Yarışmacıları Havalimanında Görüntülendi!
MasterChef Türkiye yarışmacılarını havalimanında görüntüleyen bir X kullanıcısı, dış çekim yapılacağının haberini haftalar önce verdi. Peki yarışmacılar nereye gittiler?
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7. sezonuyla başlayan MasterChef Türkiye'de henüz stüdyo çekimleri devam ederken, bir klasik olan dış çekimlere daha sıra gelmedi.
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Yarışmacıları daha yakından tanıdığımız MasterChef'te izleyiciler yavaş yavaş taraf tutmaya başlarken, bir X kullanıcısı heyecanlandıran paylaşımıyla gündem oldu.
MasterChef yarışmacılarını havalimanında gören X kullanıcısı dış çekimlerin başladığını haftalar öncesinden haber verirken, yarışmacıların hangi şehre gittiğini de haber verdi.
MasterChef yarışmacıları dış çekim için Trabzon'a gitmek üzere havalimanında buluştu.
İşte o paylaşım:
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