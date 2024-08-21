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Nereye Gidiyorlar? MasterChef Yarışmacıları Havalimanında Görüntülendi!

Nereye Gidiyorlar? MasterChef Yarışmacıları Havalimanında Görüntülendi!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 20:43

MasterChef Türkiye yarışmacılarını havalimanında görüntüleyen bir X kullanıcısı, dış çekim yapılacağının haberini haftalar önce verdi. Peki yarışmacılar nereye gittiler?

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7. sezonuyla başlayan MasterChef Türkiye'de henüz stüdyo çekimleri devam ederken, bir klasik olan dış çekimlere daha sıra gelmedi.

7. sezonuyla başlayan MasterChef Türkiye'de henüz stüdyo çekimleri devam ederken, bir klasik olan dış çekimlere daha sıra gelmedi.

Yarışmacıları daha yakından tanıdığımız MasterChef'te izleyiciler yavaş yavaş taraf tutmaya başlarken, bir X kullanıcısı heyecanlandıran paylaşımıyla gündem oldu.

Yarışmacıları daha yakından tanıdığımız MasterChef'te izleyiciler yavaş yavaş taraf tutmaya başlarken, bir X kullanıcısı heyecanlandıran paylaşımıyla gündem oldu.

MasterChef yarışmacılarını havalimanında gören X kullanıcısı dış çekimlerin başladığını haftalar öncesinden haber verirken, yarışmacıların hangi şehre gittiğini de haber verdi.

MasterChef yarışmacılarını havalimanında gören X kullanıcısı dış çekimlerin başladığını haftalar öncesinden haber verirken, yarışmacıların hangi şehre gittiğini de haber verdi.

MasterChef yarışmacıları dış çekim için Trabzon'a gitmek üzere havalimanında buluştu.

MasterChef yarışmacıları dış çekim için Trabzon'a gitmek üzere havalimanında buluştu.

İşte o paylaşım:

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