Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Koca bir haftayı daha geride bırakırken sosyal medyada aklımızda kalmayı başaran paylaşımlar oldu. Kimisi güldürerek kimisi de hüzünlendirerek bu hafta viral paylaşımlar yaptı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yemeklerle ilgili komik tweet atanlar da vardı!

Mizahşörler yemeklerle ilgili tweetleriyle bizleri mizaha doyurdu.

Bakalım kimler neler paylaşmış?