Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
25.01.2026 - 15:24

Koca bir haftayı daha geride bırakırken sosyal medyada aklımızda kalmayı başaran paylaşımlar oldu. Kimisi güldürerek kimisi de hüzünlendirerek bu hafta viral paylaşımlar yaptı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yemeklerle ilgili komik tweet atanlar da vardı!

Mizahşörler yemeklerle ilgili tweetleriyle bizleri mizaha doyurdu.

Bakalım kimler neler paylaşmış?

Sanıyoruz ki öyle!

Sonra da yiyoruz falan 🥹

İyiliğin için söylüyorum;

🥲

Mantıklı hareketlerde bugün;

Sadece öneri.

"Çayluvar"

👇🏻

Kahve yapmanın içmekten daha zevkli olması?

Kıtır bir kurabiyeyle mi denesek?

Di mi??

Pide kırmızı çizgimiz.

Dolapta ne varsa yemeği

Haftaya görüşmek üzere!

