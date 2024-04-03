Yemeklerin Sağlıkla Olan İlişkisini İnceliyoruz: Beslenme Psikolojisi Hakkında 10 Gerçek
Yemeklerin Sağlıkla Olan İlişkisini İnceliyoruz: Beslenme Psikolojisi Hakkında 10 Gerçek
Yemek tercihlerimizin ve alışkanlıklarımızın psikolojimizle yakından alakalı olduğunu biliyor muydunuz? 🤔🧐
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1. Beslenme alışkanlıklarımızı çocukluğumuz belirliyor.
2. Bazılarımızın neden sürekli olarak kilo vermeye çalışıp başarısız olduğunu düşünmüş müydünüz?
3. Stresli ve sıkıntılı zamanlarda neden aç hissettiğimizi gösteren bir terim var: duygusal açlık.
4. Yemekler ve psikolojik süreçler birbirini çift yönlü olarak etkiliyor.
5. Yediğimiz yemekten çok kiminle birlikte olduğumuz önemli!
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6. Beslenme tercihlerimizin altında yatan en önemli unsurlardan birisi de medya!
7. Mindfulness tekniği yemek konusunda da etkili!
8. Duygusal durumumuz beslenmemizi önemli ölçüde değiştiriyor.
9. Besinlere herkesin farklı bakmasının bir nedeni var!
10. “Ne yersen o'sun” sözü bilimsel olarak da gerçek!
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