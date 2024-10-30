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Sağlıklı ve Doyurucu Yemekler Yapmak İsteyen Öğrencilerin Denemesi Gereken 10 Pratik Yemek Tarifi

etiket Sağlıklı ve Doyurucu Yemekler Yapmak İsteyen Öğrencilerin Denemesi Gereken 10 Pratik Yemek Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 19:01

Derslere git, anlama çalış, sonrasında tekrar et... Derken öğrenciler oldukça yorulur. Bu yorgunluğun hissedilmemesi ve çabucak atlatılması için sağlıklı ve doyurucu yemeklere yönelmek gerekir. Philips Çift Hazneli Airfryer ile yağ kullanım oranını azaltarak daha sağlıklı yemekler elde edilir. Öğrenciler başka işleri ile ilgilenirken Philips Çift Hazneli Airfryer iki ayrı yemeği en güzel şekilde pişirir. Gelin hep beraber öğrencilerin yapabileceği sağlıklı tariflere bakalım!

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1. Tavuk kanatları

1. Tavuk kanatları

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde öğrenciler artık çok rahat! Lezzetli, vakit almayan kolay tarifleri uygulayabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk kanadı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarını yıkayın ve bir kaba alın.

  • Zeytinyağını ve baharatları ekleyerek iyice karıştırın.

  • Tavukları 30 dakika kadar marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın.

  • Marine edilmiş kanatları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve 20-25 dakika pişirin. Yarıda bir kez çevirin, böylece her tarafı eşit pişer.

2. Sebzeli Omlet ve

2. Sebzeli Omlet ve

Sebzeli omletMalzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 adet domates (doğranmış)

  • 1 adet biber (doğranmış)

  • 1 avuç taze ıspanak

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Yumurtaları bir kasede çırpın.

  • Doğranmış sebzeleri ekleyin ve tuz ile karabiber ile tatlandırın.

  • Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer’a uygun bir kalıba dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve 10-12 dakika pişirin. Omlet kabarıp altın rengini alana kadar pişirin.

Fırında patates

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

  • Patatesleri iyice yıkayın ve dilimleyin (isteğe bağlı olarak kabuklu veya kabuksuz).

  • Bir kapta zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırın.

  • Patates dilimlerini bu karışıma bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve patatesleri sepetine yerleştirip 15-20 dakika pişirin. Ara ara karıştırarak eşit pişmesini sağlayın.

3. Kabak Mücver

3. Kabak Mücver

Philips Çift Hazneli Airfryer ile az yağ ile lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Lezzetin yanında sağlık!

Malzemeler:

  • 2 adet kabak (rendeleyin)

  • 1 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Rendelenmiş kabakların suyunu sıkın.

  • Kabakları bir kapta yumurta, un, tuz ve baharatlarla karıştırın.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve mücverleri sepetine dizin. 12-15 dakika pişirin, altın rengini alana kadar kontrol edin.

4. Kıymalı Biber Dolması ve Patates Kızartması

4. Kıymalı Biber Dolması ve Patates Kızartması

Kıymalı biber dolması

Malzemeler:

  • 4 adet dolmalık biber

  • 250 gr kıyma

  • 1 su bardağı pirinç

  • 1 adet soğan (ince doğranmış)

  • Tuz, baharatlar

Yapılışı:

  • Kıymayı, ince doğranmış soğanı, pirinci ve baharatları bir kapta karıştırın.

  • Biberlerin üst kısmını kesip içlerini temizleyin.

  • Hazırladığınız harcı biberlerin içine doldurun.

  • Philips Çİft Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve biberleri sepetine yerleştirip 20-25 dakika pişirin.

Patates kızartması

Malzemeler:

  • 2 adet patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

  • Patatesleri ince dilimleyin.

  • Zeytinyağı ve tuz ile harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’de 15-20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

5. Nohut Köftesi

5. Nohut Köftesi

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde tam pişmiş lezzetli atıştırmalıklar elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 adet soğan (ince doğranmış)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Nohutları bir kabın içinde ezerek püre haline getirin.

  • Soğan, sarımsak ve baharatları ekleyin, yoğurun.

  • Karışımdan küçük köfteler yapın.

  • Philipis Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’de 15-20 dakika pişirin.

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6. Tavuk Göğsü

6. Tavuk Göğsü

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı yapısı sayesinde bazı şeylerin kaç derecede pişeceğini görebiliriz!

Tavuk Göğsü

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, baharatlar

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü zeytinyağı ve baharatlarla marine edin.

  • Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın.

  • Tavuk göğsünü sepetin içine yerleştirin ve 15-20 dakika pişirin.

7. Taze Fasulye

7. Taze Fasulye

Philips Çift Hazneli Airfryer'da sulu yemek yapabilirsiniz!

Taze fasulye

Malzemeler:

  • 500 gr taze fasulye

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak 

Yapılışı:

  • Taze fasulyeleri yıkayın ve uçlarını kesin.

  • Zeytinyağı ve tuzu ekleyin, karıştırın. Sarımsak ekleyebilirsiniz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’de 10-15 dakika pişirin.

8. Kumpir ve Peynirli Biber

8. Kumpir ve Peynirli Biber

Philips Çift Hazneli Airfryer size hem sağlıklı hem lezzetli yemekler sunar! Çift haznesi için iki farklı yemeği aynı anda yaparsınız ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz!

Kumpir

Malzemeler:

  • 2 adet büyük patates

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1/2 su bardağı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Patatesleri iyice yıkayıp folyo ile sarın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’ye ayarlayın ve patatesleri 30-40 dakika pişirin.

  • Patatesleri çıkarın, ortadan kesip içini oyun. Zeytinyağı, tuz ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

Peynirli biber

Malzemeler:

  • 4 adet dolmalık biber

  • 1 su bardağı beyaz peynir 

  • 1/2 su bardağı zeytin 

  • Tuz, baharatlar

Yapılışı:

  • Biberlerin üst kısmını kesin ve içlerini temizleyin.

  • Peynir ve zeytinleri bir kapta karıştırın. Baharatları ekleyin.

  • Karışımı biberlerin içine doldurun.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’de 15-20 dakika pişirin.

9. Meyve Cipsi

9. Meyve Cipsi

Yemesi eğlenceli, vitamini bol bir tarif!

Malzemeler:

  • 2 adet elma (isteğe bağlı farklı meyveler de kullanılabilir: muz, armut, ananas vb.)

  • Tarçın 

  • Bal veya akçaağaç şurubu 

Yapılışı:

  • Elma, armut ya da muz gibi meyveleri ince dilimler halinde kesin. Çok kalın dilimler olursa cipsler çıtır olmaz.

  • Eğer tatlandırmak isterseniz, dilimlerin üzerine hafifçe tarçın serpebilir veya çok az bal ya da akçaağaç şurubu sürebilirsiniz.

  • Meyve dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer tepsisine tek sıra halinde yerleştirin, üst üste gelmemelerine dikkat edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 120°C'ye ayarlayın.20-30 dakika pişirin, her 10 dakikada bir dilimleri kontrol edin ve alt üst yapın.

  • Piştikten sonra cipsler biraz yumuşak olabilir, bu normaldir. Dışarıda soğudukça daha çıtır hale geleceklerdir.

10. Avokado tost

10. Avokado tost

Malzemeler:

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 adet olgun avokado

  • 1 çay kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber

  • İsteğe bağlı: yumurta, cherry domates, chili flakes

Yapılışı:

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın.

  • Tam buğday ekmeği dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin.

  • 3-4 dakika boyunca altın rengi olana kadar kızartın.

  • Olgun avokadoyu yarıya kesin, çekirdeğini çıkarın ve kabuğunu soyun.

  • Bir kasede avokadoyu çatal yardımıyla ezin.

  • Üzerine limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

  • Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine avokado püresini yayın.

  • İsteğe bağlı olarak dilimlenmiş cherry domates ve chili flakes ile süsleyebilirsiniz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da yumurta pişirmek isterseniz, küçük bir fırın kabına bir yumurta kırın ve 160°C’de yaklaşık 6-8 dakika pişirin. Sonrasında avokadolu tostun üzerine koyabilirsiniz.

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