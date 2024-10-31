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Bu Testin Sonunda Sana Sonbahar Ruhunu Yaşatacak Sıcacık Bir Kurabiye Tarifi Veriyoruz!

etiket Bu Testin Sonunda Sana Sonbahar Ruhunu Yaşatacak Sıcacık Bir Kurabiye Tarifi Veriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 19:01

Tatlının da mevsimi olur mu canım demeyin, elbette var!

 Sonbahar ruhunu yaşayabileceğin kurabiye tarifini bu testte veriyoruz!

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1. Genel olarak ne tip kurabiyeler seversin?

2. Hangi çikolata senin favorin?

3. Peki ya bunlardan hangisi seni kendine daha fazla çekiyor?

4. Sence tatlılar ne zaman yenmeli?

5. Bir de meyve seç bakalım!

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6. Sence bir tatlıya en fazla yakışan kuru yemiş hangisi?

7. Senin hayallerini süsleyen kurabiye hangisi olurdu?

8. Son olarak senin için sonbahar hangi içeceği ifade ediyor?

Çikolatalı kurabiye!

Çikolatalı kurabiye!
onedio.com

Kış soğuğunda en iyi tüketilecek şey değil de ne? Sıcak süt, çay, kahve... Her sıcak içeceğin yanında mükemmel giden o tarif! Hazırsan detaylara geçelim....

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 160 °

Malzemeler:

  • 60 gram sütlü çikolata

  • 60 gram bitter çikolata

  • 160 gram un

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 100 gram yumuşatılmış tereyağı

  • 70 gram şeker

  • 2 yemek kaşığı süt

Yapılışı:

1. Tüm çikolataları iri iri doğra ve un, tuz, kabartma tozu, kakaoyu bir kapta birleştirerek karıştır. Daha sonra süt ekle ve bir dakika daha karıştırmaya devam et. 

2. Un ve kakao karışımını yavaş yavaş tereyağına ekle ve homojen bir biçimde karışmasını sağla.

3. Doğradığın çikolataları ekle ve birleşene kadar karıştır. Hazırladığın karışımdan 8 eşit top yap ve 30 dakika boyunca buzdolabında dinlendir. 

4. Daha sonra bu yuvarlakları düzleştir. Kurabiyelerini Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştir ve pişirmeye başla.

Şimdiden afiyet bal şeker olsun!

Cevizli Çikolata Parçacıklı Kurabiye

Cevizli Çikolata Parçacıklı Kurabiye

Sıcacık bir çay ya da kahveyle kışın en yakın arkadaşın olacak o tarif! Hazırsan detaylar aşağıda...

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Pişirme 

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 100 gram margarin

  • 125 gram sıvı yağ

  • 5 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 3 yemek kaşığı ceviz

  • 3 yemek kaşığı damla çikolata

  • 4 bardak un

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Un haricinde tüm malzemeleri karıştırın. 

2. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyin. Hamurun yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor.

3. Kurabiyeler istediğiniz şekli verin ve Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine alın, pişirin.

Ağızda dağılan bu kurabiye en sevdiğiniz kurabiye olmaya aday!

Afiyet olsun!

Fıstık ezmeli kurabiye!

Fıstık ezmeli kurabiye!

Kışın sana hem enerji verecek, hem de benzersiz lezzetiyle büyüleyecek o tarif! Hazırsan tarif aşağıda...

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 190 °

Malzemeler:

  • 2 yumurta 

  • 100 gram yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 150 gram fıstık ezmesi

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kapta birleştirin, homojen olana kadar karıştırın ve 5 dakika dinlendirin. Çalışma yüzeyine biraz yulaf ezmesi serpin, ellerinizi hafifçe ıslatın ve bu karışıma yaklaşık 16 cm çapında 1,5 cm kalınlığında bir kurabiye şekli verin.

2. Hazırladığınız dev kurabiyeyi dikkatlice Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin. 

3. Piştikten sonra, kurabiyeyi açık Philips Airfryer 7000 XXL'da yaklaşık 5 dakika dinlendirin ve cihazdan çıkartıp, soğumaya bırakın. 

Afiyet olsun!

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