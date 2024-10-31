Bu Testin Sonunda Sana Sonbahar Ruhunu Yaşatacak Sıcacık Bir Kurabiye Tarifi Veriyoruz!
Bu Testin Sonunda Sana Sonbahar Ruhunu Yaşatacak Sıcacık Bir Kurabiye Tarifi Veriyoruz!
Tatlının da mevsimi olur mu canım demeyin, elbette var!
Sonbahar ruhunu yaşayabileceğin kurabiye tarifini bu testte veriyoruz!
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1. Genel olarak ne tip kurabiyeler seversin?
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2. Hangi çikolata senin favorin?
3. Peki ya bunlardan hangisi seni kendine daha fazla çekiyor?
4. Sence tatlılar ne zaman yenmeli?
5. Bir de meyve seç bakalım!
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