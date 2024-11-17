Planladığın Düğüne Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Planladığın Düğüne Göre Burcunu Tahmin Ediyoruz!
Düğün günü, birçoğumuz için hayatın en unutulmaz ve özel anlarından biridir. Bu büyülü gün için, bazılarımız belki de yıllar öncesinden hayal kurmaya, planlamaya başlar. Gelinlikten damatlığa, düğün mekanından after partiye kadar her detayın kusursuz olmasını isteriz. Farklı etkinliklerle geceyi renklendirmeyi, misafirlerimizi eğlendirmeyi hedefleriz. Peki, hiç düşündünüz mü? Belki de düğün planlarınız, sizin hangi burca sahip olduğunuzu ele veriyor olabilir!
Planladığın düğüne göre burcunu tahmin ediyoruz!
Haydiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle davetiyeni seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki düğününü bu yerlerden hangisinde yapmak istersin?
3. Yüzüklerinizi de seçer misin?
4. Düğünün için masa dekorasyonu seç desek?
5. Düğün pastanı da seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Düğün arabanı da seç!
7. Düğününde bu fotoğraflardan hangisini çektirmek istersin?
8. Son olarak gelin çiçeğini de seçer misin?
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın