onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Yaparken Asla Yapmaman Gereken 10 Şey

etiket Temizlik Yaparken Asla Yapmaman Gereken 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 11:31

Temizlik yaparken hem güvenliğini sağlamak hem de en pratik ve verimli şekilde temizliğinizi tamamlamak için belli başlı şeylere dikkat etmelisiniz. Bazı şeyler var ki asla yapmamalısınız, işte onlardan 10 tanesi 👇💧

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Temizlik ürünlerinde bütün ürünler birbirine karıştırılmaz.

Temizlik ürünleri sandığınızdan çok daha tehlikeli ve güçlüdür. Temizlik yapmak için mükemmel ürünler bile olsa, hepsinin ayrı ayrı işlevleri vardır. Temizlik ürünlerini birbirine asla karıştırmamalısınız. Mesela, çamaşır suyu ve amonyakın karıştırılması tehlikeli reaksiyonlar oluşturabilir.

2. Temizlik sırasında mutlaka evi havalandırın!

Temizlik sırasında oldukça efor harcıyoruz ve yeterince kimyasal madde solumak zorunda kalıyoruz. Temizlik yaparken hava alabileceğiniz bir cam mutlaka açık olsun. Yoksa temizlik maddelerini solumaktan kaynaklı olarak mide bulantısı ve solunum problemleri gibi sağlık problemlerine yol açar.

3. Temizlik esnasında ağır mobilyaları kaldırmayın.

Temizlik esnasında adeta bir Hulk'a dönüşüp bulduğunuz her şeyi kaldırmaya kalksanız da temizlik sonrasında feci sırt ağrılarına hatta daha ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Eğer kaldırmanız gerekiyorsa doğru pozisyon, dizlerinizi bükerken belinizi düz tutmaktır. Mümkünse bir başkasından mutlaka yardım alın.

4. Temizlik esnasında mutlaka eldiven takın.

Temizlik malzemelerinin ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Kullanırken ciltte bıraktığı tahrişi fark etmek zor olsa da zamanla cilt problemlerine yol açar. Temizlik yaparken, her zaman eldiven takmaya özen gösterin ve ellerinizin kıymetini bilin. 🤍

5. Doğru yerde, doğru malzemeleri kullanmalısınız.

Her yüzeyin başka bir temizlik ürünü ile temizlenmesi gerekir. Mesela cam silerken, cama uygun bir bez kullanmazsanız ya leke bırakır ya da istediğiniz gibi olmaz. Her yüzeyi en iyi silecek temizlik malzemelerini mutlaka araştırın, bu sayede temizliğiniz çabucak biter ve sizi hiç yormaz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Yerleri sildikten sonra daha dikkatli yürüyün...

Zemini silip, parlattıktan sonra kuruyana kadar oradan geçmemeye özen gösterin. Islak zeminde yapacağınız yanlış bir hareket, düşmenize ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Kayma riski yüksek olan bu yerlerden mutlaka uzak durun!

7. Temizlik yapmaya başlamadan önce mutlaka plan yapın!

Plan yapmadan başlanan temizlik daha fazla efor ve zaman anlamına gelir. Aynı yerleri tekrar tekrar temizlemek zorunda kalabilirsiniz hatta bazı yerlere hiç vakit bile kalmayabilir. Temizliğe başlamadan önce mutlaka aklınızda bir plan oluşturun ve ona uyun.

8. Temizlik sonrası ellerinizi yıkayın.

Kimyasalları cildinizden atmak için bir sabun yardımı ile ellerinizi mutlaka yıkamalısınız. Fark etmeden elinizi yüzünüzle temas ettirebilirsiniz ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Temizlik sırasında da tabii ki ellerinizi vücudunuzun hiçbir yerine temas ettiremeyin.

9. Temizlik yaparken nereden başlayacağınızı bilin.

Ev temizliğine yanlış noktadan başlamak, yapılan en büyük hatalardan biridir. Yanlış noktadan başladığınızı da temizliği bitirmeye yakınken anlamanız oldukça muhtemel 😅 Örnek olarak, öncelikle toz mu alınır, yerler mi silinir, yoksa camlar gibi planlar yaparak temizliğinizi daha yormayacak hale getirebilirsiniz.

10. Gerektiği kadar su kullanın!

Çok fazla su kullanmak, ahşap yüzeylere ve mobilyalara zarar verebilir. Su ahşap yüzeylerin şişmesine, çatlamasına veya renk değiştirmesine neden olabilir. Temizlik yaparken suyu daha fazla kullanmak, daha iyi temizlik anlamına gelmez.

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın