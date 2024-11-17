Temizlik Yaparken Asla Yapmaman Gereken 10 Şey
Temizlik Yaparken Asla Yapmaman Gereken 10 Şey
Temizlik yaparken hem güvenliğini sağlamak hem de en pratik ve verimli şekilde temizliğinizi tamamlamak için belli başlı şeylere dikkat etmelisiniz. Bazı şeyler var ki asla yapmamalısınız, işte onlardan 10 tanesi 👇💧
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1. Temizlik ürünlerinde bütün ürünler birbirine karıştırılmaz.
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2. Temizlik sırasında mutlaka evi havalandırın!
3. Temizlik esnasında ağır mobilyaları kaldırmayın.
4. Temizlik esnasında mutlaka eldiven takın.
5. Doğru yerde, doğru malzemeleri kullanmalısınız.
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