Yazı Hala Bitirmek İstemeyenler İçin 11 Şarkı
Yazın sıcaklığına veda etmek istmeyenler burada mı? Deniz, kum ve güneş üçlüsünün bitmesine üzülenler buraya! Yaza bir türlü veda etmek istemeyenler için yazı kulaklığınıza getiren eşsiz bir liste yaptık. Takın kulaklıkları ışınlanıyoruz!
1. Sabrina Carpenter – Manchild
2. ROLE MODEL – Sally, When The Wine Runs Out
3. Justin Bieber – DAISIES
4. Bad Bunny – DtMF
5. sombr – back to friends
6. BLACKPINK – ‘뛰어 (JUMP)
7. Don Toliver – Lose My Mind
8. Morgan Wallen – Miami
9. Alex Warren – Ordinary
10. Kendrick Lamar & SZA - luther
11. Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile
