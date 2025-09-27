onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yazı Hala Bitirmek İstemeyenler İçin 11 Şarkı

etiket Yazı Hala Bitirmek İstemeyenler İçin 11 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.09.2025 - 18:16

Yazın sıcaklığına veda etmek istmeyenler burada mı? Deniz, kum ve güneş üçlüsünün bitmesine üzülenler buraya! Yaza bir türlü veda etmek istemeyenler için yazı kulaklığınıza getiren eşsiz bir liste yaptık. Takın kulaklıkları ışınlanıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabrina Carpenter – Manchild

2. ROLE MODEL – Sally, When The Wine Runs Out

3. Justin Bieber – DAISIES

4. Bad Bunny – DtMF

5. sombr – back to friends

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. BLACKPINK – ‘뛰어 (JUMP)

7. Don Toliver – Lose My Mind

8. Morgan Wallen – Miami

9. Alex Warren – Ordinary

10. Kendrick Lamar & SZA - luther

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın