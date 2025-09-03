Yaşam Aynasında Gördüğün Canavardan Korkma, O Sensin!

Yapay zekanının dünyaya hükmedeceği ve yerimiz alacağı korkusuyla yoğrulurken, insanlığımızı kenara bırakmak zorunda kalışımız bizleri yapay zekanya dönüştürüyor. Yapay zeka artık bizleriz!

Özlük, eşsizlik gibi kavramlarımızı hayatta kalma çabamızdan bir kenara bıraktık. Ki zaten sistemin istediği şey de bu.

Burada dış güçlerden, uzaydan gelen etkilerden bahsetmiyorum zira ihtiyacımız yok.

Gördüklerimiz ne olursa olsun, aslında olan şey parçacıkta olan şey ile aynıdır.

Dışarıdan gelen uzaylı saldırısı ile, insanın kendi doğasına öğrendiği yanlışlar ile saldırması arasında hiçbir fark yoktur ki ikisinin de sonunda insan varlığı yok olur.

Önceliklerimiz, diğerlerinin bize öğrettikleri veya biat ettiğimiz “düzen” üzerinden olursa, hiç fark etmeden yavaş yavaş ısınan suda kendimizi bir anda bilmediğimiz bir dünya içerisinde bulabiliriz. Bu yüzden sürekli farkındalık bir seçenek değil bir gereklilik, zorunluluktur. Aksi, insanın yaşamı deneyimlemeden sadece suda çırpınmaktan yorulup dünyaya veda edişi ile son bulur.