Yaratıcılık: Bütünsel Eğitimde Renklerin Dansı
Yaratıcılık, eğitim dünyasında çoğu zaman yalnızca sanatsal yeteneklerle özdeşleştirilir. Oysa ki bu kavram, çok daha derin ve kapsayıcıdır. Ken Robinson’un dediği gibi, 'Yaratıcılık, özgün fikir üretme kapasitesidir; zekanın dışavurumudur.' Eğitimde yaratıcılık, öğrencinin yalnızca ne bildiğini değil, o bilgiyi nasıl kullandığını da ortaya koyar.
Bütünsellik çerçevesinden baktığımızda, yaratıcılık hem zihinsel esnekliği hem duygusal derinliği hem de bedensel ifade gücünü kapsar. Öğrenci bir problemi çözerken sadece mantığını değil; içgüdüsünü, empatisini ve sezgilerini de devreye sokar. İşte bu çok boyutlu yaklaşım, yaratıcılığın bütünsel eğitimdeki yerini netleştirir.
Kavramsal Derinlik: Yaratıcılığın Tarihçesi, Özellikleri ve Eğitsel Önemi
Sınıf Uygulamaları: Öğretmenler İçin Stratejiler
Öğretmenlere Çağrı
