Yapay Zeka Cevaplıyor: Üniversite Diploması Gelecekte de Değerli Olacak mı Yoksa Sıradan mı Sayılacak?

Yapay zeka söyle bize, bu ne demek? Diyor ki; tıp, hukuk ve mühendislik gibi alanlarda diplomanın değeri daha yavaş azalacak. Çünkü bu alanlar için belirli bir akademik alt yapının olması şart. Fakat yaratıcı sektörlere geçiş yaptığımızda durum daha farklı olabilir. Tasarım ya da içerik üretme gibi alanlarda diploma yerine portföy daha önemli olabilir. Bu da hangi üniversiteden mezun olunduğunun bir tık daha geri planda kalacağı anlamına geliyor.