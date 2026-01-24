"Yabancı Rock" Şarkılarının Hakkını Veren Müzik Listesi
'Yabncı rock' müziklerinin yeri ne dinlersek dinleyelim çok ayrı bir noktada... Klasik rock’tan alternatif tınılara, enerjik ritimlerden duygusal melodilere kadar her ruh haline hitap ediyor. Hazırsanız, kulaklarınızın pasını siliyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Audioslave - Like a Stone
2. Seether - Broken ft. Amy Lee
3. Pearl Jam - Blac
4. James Blunt - Goodbye My Lover
5. Incubus - Dig
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Nirvana - The Man Who Sold The World
7. Nickelback - How You Remind Me
8. Eric Clapton - Wonderful Tonight
9. Bruce Springsteen - You Never Can Tell
10. System Of A Down - Aerials
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın