"Yabancı Rock" Şarkılarının Hakkını Veren Müzik Listesi

24.01.2026 - 19:01

'Yabncı rock' müziklerinin yeri ne dinlersek dinleyelim çok ayrı bir noktada...  Klasik rock’tan alternatif tınılara, enerjik ritimlerden duygusal melodilere kadar her ruh haline hitap ediyor. Hazırsanız, kulaklarınızın pasını siliyoruz!

1. Audioslave - Like a Stone

2. Seether - Broken ft. Amy Lee

3. Pearl Jam - Blac

4. James Blunt - Goodbye My Lover

5. Incubus - Dig

6. Nirvana - The Man Who Sold The World

7. Nickelback - How You Remind Me

8. Eric Clapton - Wonderful Tonight

9. Bruce Springsteen - You Never Can Tell

10. System Of A Down - Aerials

