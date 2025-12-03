Workup Girişimcilik Programı’nın 13. Dönemi Tamamlandı

“Workup başladığından beri 8 yaş aldık ama 18 yaş gençleştik”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Workup’ı ilk hayata geçirdiklerinde asırlık çınar olma yolunda ilerleyen bir kurum olarak, daha yeni kurulmuş girişimlerle yan yana geldiklerinde her iki tarafın da ne gibi kazanımları olabileceğini bilerek yola çıktıklarını belirterek, “Bugün gönül rahatlığıyla şunu sizlerle paylaşabilirim: Bu yolculukta İş Bankası olarak çok şey öğrendik. Bu zamana kadar 8 takvim yaşı aldık ama 18 yaş gençleştik” dedi.

Bugün çok daha dinamik, genç, girişimcilerle aynı dili konuşan bir İş Bankası olduğunu, Banka çalışanlarının da Grup bünyesinde geliştirilen girişimlerin kuruluşunda görev alabildiğini söyleyen Aran, “İş Bankası’nda çalışmakla girişimcilik dünyasında çalışmak, girişimci olmak arasındaki çizgiler çok inceldi” dedi.

“Girişimcilik dünyasına ayırdığımız fonların büyüklüğü 1 milyar doları geçti”

İş Bankası’nın girişimcilik dünyasına ayırdığı fonların büyüklüğünün 1 milyar doları geçtiğine işaret eden Hakan Aran, İş Portföy’den Amsterdam’da kurulan Tibaş Ventures’a, Maxis’ten Silikon Vadisi’ndeki Maxitech’e kadar girişimciliğe yönelik çok sayıda iştirakleri ve fonları bulunduğunu, birden fazla koldan ilerleyerek, müşterilerinden de artık bu fonlara yatırım isteyebilecek noktaya geldiklerini vurguladı. Aran, yatırım yaptıkları girişimlerin gerçek değerinin, bilançolarında görünenin çok üzerinde olduğunu belirterek “İş Bankası’nın 381 milyar TL’ye gelmiş olan özkaynaklarında 425 milyon USD mertebesinde yer tutan bu girişimlerin bugünkü piyasa değeri 1 milyar USD tutarını aşmıştır” diye konuştu.

Türkiye’de kısıtlı olan sermaye ve tasarrufları desteklemenin en güzel yolunun bankaların girişim sermayesi yatırım fonları kurmasından geçtiğini söyleyen Aran, geleneksel yolla şirketlere kredi vererek ekonomik büyümeye sağlanan katkının ekonomide öngörülebilir büyüme patikası yarattığını; girişimcilik dünyasında ise doğru fikir, doğru ekip, doğru proje fonlandığında oluşacak katkının geleneksel yollarla ulaşılamayacak bir boyuta gelebileceğini vurguladı.

“Biz ülke ekonomisine değer yaratacak, ülke ekonomisinde o ölçekte fark yaratabilecek, bunu varlığıyla hissettirebilecek girişimleri bulma ve onları destekleme peşindeyiz” diyen Aran, olabildiğince fazla koldan ve dünyanın her yerine yayılarak girişimcilik dünyasına dokunduklarında doğru geri dönüş alma ihtimalinin de yüksek olacağına inandığını söyledi. Hakan Aran üç yıldır arka arkaya “Startup Dostu Şirket” ödülünü kazandıklarını belirterek, çalışmalarının girişimciler nezdinde de karşılık bulduğunu görmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.