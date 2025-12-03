Workup Girişimcilik Programı’nın 13. Dönemi Tamamlandı
Türkiye İş Bankası’nın ana destekçiliğinde 8 yıldır sürdürülen Workup’ın 13. döneminden 16 girişim mezun oldu.
Bugüne kadar 75’ten fazla Workup’lı girişim farklı yatırımcılardan 60 milyon ABD Doları’nın üzerinde yatırım aldı.
İş Bankası ve Grup şirketleri, programa dâhil olan girişimlerden 80'i ile iş birliği yaptı.
Workup Girişimcilik Programı, Türkiye İş Bankası’nın ana destekçiliğinde 2017 yılından bu yana devam ediyor. Programın 13. dönemi, önceki dönemlerden farklı bir yaklaşımla hayata geçirildi. Dikey bağımsız Workup, tarım teknolojileriyle ilgili Workup Agri, oyun teknolojileri alanındaki girişimleri hızlandırmayı amaçlayan Workup Gaming ile sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı Workup4Future programları tek çatı altında düzenlendi.
Tamamlanan 13. dönemin ardından İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenen Demo Day etkinliğine, iş dünyası ve girişimcilik ekosistemi temsilcileri, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri ile hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticilerinin yanı sıra İş Bankası ve iştiraklerinin yöneticileri katıldı. Mezun olan girişimcilerden 10’u ölçeklenme yolculuklarını katılımcılarla paylaştı.
Karbon nötr olarak gerçekleştirilen etkinliğin tüm enerji tüketimi, Workup Agri mezunlarından 3pmetrics tarafından hesaplanarak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen karbon kredileriyle nötrlendi.
Workup 13. Dönem mezunları
