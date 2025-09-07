onedio
WhatsApp Neden Açılmıyor? 8 Eylül Pazartesi WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp’a Ne oldu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2025 - 01:35

Türkiye’de 8 Eylül’ün ilk dakikalarından WhatsApp’a erişim sorunu yaşanmaya başladı. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp’a erişimde sorun yaşayan kullanıcılar WhatsApp çöktü mü? WhatsApp’a ne oldu? gibi sorular sormaya başladı. Peki gerçekten WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü? İşte detaylar…

WhatsApp Neden Açılmıyor?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp’ın kullanıcıları erişim problemiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye’de birçok kullanıcı WhatsApp’a giremedi. Engelli Web, X, InstagramYouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığını duyurdu. Ancak birçok kullanıcı WhatsApp’a da ulaşamadı.

WhatsApp Çöktü mü?

BTK’dan henüz resmi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen birçok kullanıcı WhatsApp’a giremiyor ve “WhatsApp çöktü mü” diye soruyor.

WhatsApp Engellendi mi?

WhatsApp’a henüz bir erişim engeli gelmedi. Ancak diğer platformlarda olduğu gibi bant daraltma nedeniyle WhatsApp’a girişlerde sorunlar yaşanıyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
