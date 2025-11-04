Vignetim Yenilendi: Artık Web Sitesinden de Rahat ve Hızlı Vinyet Satın Almak Mümkün!

Avrupa yollarında özgürce gezinmek kadar keyiflisi yok!

Ama işin içine “vinyet” denen o küçük ama kritik detay girince, bazen tatlı bir telaş başlıyor. Hangi ülke, hangi ücret, hangi tarih derken derin bir nefes alıyoruz... Neyse ki Vignetim tam da bu noktada “Rahat ol, biz buradayız” diyor.

Geçtiğimiz sene mobil uygulamasıyla kullanıcıların beğenisini toplayan Vignetim, şimdi de yenilenen web sitesiyle karşımızda! Yeni tasarımıyla işlemlerini birkaç tıkla, saniyeler içinde tamamlayabilirsin.