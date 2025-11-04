onedio
Vignetim Yenilendi: Artık Web Sitesinden de Rahat ve Hızlı Vinyet Satın Almak Mümkün!

04.11.2025 - 14:06

Avrupa yollarında özgürce gezinmek kadar keyiflisi yok!

Ama işin içine “vinyet” denen o küçük ama kritik detay girince, bazen tatlı bir telaş başlıyor. Hangi ülke, hangi ücret, hangi tarih derken derin bir nefes alıyoruz... Neyse ki Vignetim tam da bu noktada “Rahat ol, biz buradayız” diyor. 

Geçtiğimiz sene mobil uygulamasıyla kullanıcıların beğenisini toplayan Vignetim, şimdi de yenilenen web sitesiyle karşımızda! Yeni tasarımıyla işlemlerini birkaç tıkla, saniyeler içinde tamamlayabilirsin.

Artık Sadece Uygulamada Değil, Web’te de Vignetim Var!

Dilersen mobil uygulamadan, dilersen bilgisayarından, fark etmez.

Yeni web sitesi sayesinde istediğin ülkenin dijital vinyet ve otoyol geçiş ücretlerini birkaç tıklamayla satın alabiliyor, ödemeni kolayca şekilde tamamlayabiliyorsun.

Üstelik her şey dijital: kağıt, sticker ya da belge derdi yok.

7/24 Destek, Akıllı Hatırlatmalar

Vignetim artık sadece vinyet almakla kalmıyor; sana yol boyunca eşlik ediyor.

7/24 canlı destek ekibi her zaman yanında, vignette süren dolmadan önce SMS’le haber veriyor.

Yani ne tarih kaçırma derdi var, ne de son dakika paniği. Her şey senin için planlı ve hazır!

Avrupa Yollarına Hazırlanmanın En Kolay Yolu

Romanya’dan Bulgaristan’a, Slovenya’dan Çekya’ya kadar 10’dan fazla ülkenin dijital vinyet ve otoyol geçiş ücretlerini tek platformdan almak artık her zamankinden kolay.

Tüm ülkelerin fiyatları, geçerlilik süreleri ve kuralları tek sayfada!

Sen sadece seyahatin tadını çıkar, vinyet işini Vignetim’e bırak. 💛

Yeni web sitesiyle Vignetim, Avrupa yollarında özgürlüğü dijital hale getiriyor.

Şimdi sen de vignetim.com adresine gir, yenilenen web sitesini keşfet ve yola çıkmadan vinyet ve otoyol geçiş ücretlerini kolayca satın al!

