Verimli Bir Temizlik Planı Nasıl Yapılır?

Şu bir gerçek ki, evin her gün düzenli olarak dip köşe süpürülmesi gerek. Bu işi her gün yapmak yorucu olabilir ama işin güzel tarafı, robot süpürgelerin bu yükü senin için hafifletmesi! Temizliğin uzun süreli ve kalıcı olması için, özellikle koltuk altları gibi zor ulaşılabilir alanların düzenli olarak temizlenmesi şart.Eğer hâlâ bir robot süpürge edinmediysen, bu eksikliği gidermekte fayda var. Evin her zaman temiz ve düzenli kalması için bu şart!