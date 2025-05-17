Vergi Cenneti Ülkeler Nasıl Çalışıyor, Kimler Kazanıyor?

Bir palmiye ağacı, turkuaz deniz, kumsalda güneşlenen bir CEO ve banka hesabı dolup taşan bir şirket sahibi...

Ama işin aslı pek de o kadar “tatil gibi” değil. Ya da... Belki de tam olarak öyle.

Vergi cennetleri aslında dünyada paranın nasıl döndüğünü anlamak isteyen herkesin bir gün karşısına çıkacak kavramlardan biri. Ama hani hep uzaktan bakıyoruz ya böyle “yok artık bu işler nasıl dönüyor yaa” diye. Gel, bu işin mutfağına birlikte bakalım.