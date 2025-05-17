Vergi Cenneti Ülkeler Nasıl Çalışıyor, Kimler Kazanıyor?
Bir palmiye ağacı, turkuaz deniz, kumsalda güneşlenen bir CEO ve banka hesabı dolup taşan bir şirket sahibi...
Ama işin aslı pek de o kadar “tatil gibi” değil. Ya da... Belki de tam olarak öyle.
Vergi cennetleri aslında dünyada paranın nasıl döndüğünü anlamak isteyen herkesin bir gün karşısına çıkacak kavramlardan biri. Ama hani hep uzaktan bakıyoruz ya böyle “yok artık bu işler nasıl dönüyor yaa” diye. Gel, bu işin mutfağına birlikte bakalım.
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Önce tanım: Vergi cenneti ne demek?
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Bu ülkelerin ortak özellikleri neler?
Bu ülkeler neresi? Hani gidelim de tatil yapalım!
Şirket kurmak için imzaya bile gerek yok.
Dev şirketler bu işe neden bayılıyor?
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Peki ya ünlüler?
FBI gelse de açılmaz!
Peki bu sistemden kim kârlı çıkıyor? Cevap aslında çok basit ama bir o kadar da düşündürücü:
İkinci sırada, servet sahibi bireyler var.
Üçüncü ve belki de en ironik kazanan ise bu sistemin merkezindeki vergi cenneti ülkelerinin kendisi.
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Son olarak, acaba bu sistem ne zamandır var?
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