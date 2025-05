Vergi Cenneti Ülkeler Nasıl Çalışıyor, Kimler Kazanıyor?

Bu ülkeler, yabancı yatırımcıların kurduğu her şirketten, açtığı her hesaptan, verdiği her hizmetten komisyon alıyor. Yani bu ülkeler aslında kendi ekonomilerini tamamen bu vergi saklama turizmi üzerine kurmuş durumda. Sonuç mu? Üç taraf da kazanıyor.