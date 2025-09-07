onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Valentina Vasilyev'den 69 Çocuğu Olan Feodor Vasilyev'in İkinci Eşinden Kaç Çocuğu Olmuştur?

Valentina Vasilyev'den 69 Çocuğu Olan Feodor Vasilyev'in İkinci Eşinden Kaç Çocuğu Olmuştur?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2025 - 22:43

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200 bin TL değerindeki 'Dünyanın en doğurgan kadını ünvanıyla Guinnes Dünya rekorlar kitabına giren Valentina Vasilyev'den 69 çocuğu olan Feodor Vasilyev'in ikinci eşinden kaç çocuğu olmuştur?' sorusunun cevabı merak edildi... İşte, sorunun cevabı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en doğurgan kadını ünvanıyla Guinnes Dünya rekorlar kitabına giren Valentina Vasilyev'den 69 çocuğu olan Feodor Vasilyev'in ikinci eşinden kaç çocuğu olmuştur?

Dünyanın en doğurgan kadını ünvanıyla Guinnes Dünya rekorlar kitabına giren Valentina Vasilyev'den 69 çocuğu olan Feodor Vasilyev'in ikinci eşinden kaç çocuğu olmuştur?

A. 0

B. 1

C. 18

D. 68

Cevap: 18

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın