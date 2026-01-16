onedio
Uzmanlar Söylüyor: Daha Sağlıklı Dişler İçin Uygulayabileceğiniz Etkili 11 Pratik Rutin

etiket Uzmanlar Söylüyor: Daha Sağlıklı Dişler İçin Uygulayabileceğiniz Etkili 11 Pratik Rutin

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.01.2026 - 20:45

Uzmanlar, diş sağlığını korumanın aslında sanıldığı kadar karmaşık olmadığını söylüyor. Günlük hayatta yapacağınız birkaç basit ama etkili adım, dişlerinizi uzun yıllar sağlıklı tutmanın anahtarı olabilir. İşte, uzmanların önerdiği 11 pratik rutin:

1. Sabah akşam fırçalamadan olmaz!

İlk olarak, sabah kalkınca ve gece yatmadan önce dişlerini fırçalamayı sakın unutma! Sabahları uyanınca ağzında biriken bakteriler ve yemek artıkları var. Akşamları da tüm gün boyunca ağızda biriken plakları temizlemek gerekiyor.

2. Diş ipi kullanmak çok önemli!

Hadi itiraf et, çoğu zaman diş ipi kullanmayı ihmal ediyorsun.  Ama aslında diş ipi, dişlerin arasındaki gıda kalıntılarını temizlemek için çok önemli. Diş fırçası, dişlerin arasına tam ulaşamıyor, işte o noktada diş ipi devreye giriyor. Günde bir kez diş ipi kullanarak, diş aralarındaki pislikleri kolayca temizleyebilirsin. İlk başta zor gelebilir ama alışınca bir bakmışsın her gün rutinine eklemişsin!

Diş fırçalama sonrası bir de ağız gargarası kullanmak, ağzındaki kötü kokuyu engeller ve bakterileri öldürür. Hem de diş etlerini korur. Kısa bir gargara ile ağzında temizlik hissi sağlar ve ağız kokusundan kurtulursun.

4. Sert fırçalamaktan vazgeç!

Dişlerini sert sert fırçalayarak onlara zarar verdiğini fark ettin mi? O kadar da sert fırçalamaya gerek yok! Diş etlerin hassas ve diş minen de ince, buna dikkat et. Yumuşak uçlu bir diş fırçası kullanarak, nazikçe ama iyice fırçalamalısın. Sert fırçalamak, zamanla diş etlerini çeker ve diş minenin incelmesine neden olabilir. O yüzden nazik ol!

Şekerli yiyecekler ve içecekler dişlerinle can dostu değil. Bu tür gıdalar, ağzındaki bakterilerle birleşip asidik bir ortam yaratıyor ve dişlerini çürütüyor. Aynı şekilde, asidik içecekler (gazoz, meyve suları gibi) diş minesine zarar verir. Bunları çok fazla tüketmekten kaçın. Tatlı isteğini bastırman gerektiğini biliyorum, ama dişlerini düşünmelisin!

6. Bol su iç!

Su içmek diş sağlığın için bir mucize! Ağız kuruluğu, diş çürümelerinin başlıca sebeplerinden. Yeterli su içmek, tükürüğün artmasını sağlar ve ağız içinde biriken kalıntıların temizlenmesine yardımcı olur. Günde 2 litre su içmeyi hedefle, böylece dişlerin de temiz kalır.

7. Diş hekiminden korkma, düzenli gidip kontrol ettir.

“Diş hekimine gitmek” dediğinde, hemen tüylerin diken diken oluyorsa, işte sana küçük bir sır: Diş hekimini düzenli olarak ziyaret etmek, büyük sorunların önüne geçmeni sağlar. 6 ayda bir gitmen yeter. Erken müdahale ile diş çürükleri, diş eti hastalıkları gibi sorunları önleyebilirsin.

8. Gece dişlerini fırçalamadan yatma.

Gece uyumadan önce dişlerini fırçalamak, gece boyunca dişlerinde biriken plakların temizlenmesini sağlar. Uyurken ağzındaki tükürük üretimi azalır ve bu da dişlerin için tehlikeli olabilir. O yüzden yatmadan önce dişlerini mutlaka fırçalamalısın. Ayrıca, yatmadan önce diş fırçalamayı alışkanlık haline getirmek, diş sağlığını uzun vadede korumanı sağlar.

9. Dişlerini koruyacak besinler tüket.

Sağlıklı dişler için doğru beslenme şart! Özellikle kalsiyum, fosfor ve D vitamini gibi dişler için önemli olan besinleri yeterince alman gerekli. Süt ürünleri (yoğurt, peynir), yeşil yapraklı sebzeler ve balık gibi besinler dişlerin için faydalı. Aynı zamanda çiğ sebzeler de diş etlerini uyandırır ve plakları temizler. Diş sağlığını sadece fırçalamakla değil, doğru beslenmeyle de destekle!

10. Diş sıkma ve gıcırdatmadan kaçının!

Eğer uyurken dişlerini sıkıyor ya da gıcırdatıyorsan, bu dişlerine büyük zarar verebilir. Diş sıkma (bruksizm) dişlerin aşınmasına, çene ağrısına ve baş ağrılarına yol açabilir. Eğer bu sorunu yaşıyorsan, diş hekiminle konuşarak gece plağı kullanabilirsin.

11. Diş macunu seçimine dikkat et!

Diş macunu seçerken ne kullandığın önemli. Florür içeren diş macunları, dişlerinizi korur ve çürüklerin oluşumunu engeller. Aynı zamanda hassas dişler için özel formüller veya beyazlık diş macunları da tercih edilebilir. Ancak, aşındırıcı özelliği fazla olan macunlardan kaçınmakta fayda var çünkü bunlar diş minenize zarar verebilir. Diş macununun içeriğine dikkat et, en uygun olanı seç!

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
