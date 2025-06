Ustalık Şart! İşte Herkesin Altından Kalkamadığı Enstrümanlar

Bandoneon hem akordeon gibi açılır kapanır, hem de her tuş farklı ses çıkarır. Evet, her iki yönde farklı notalar... Yani bir tuşa basınca hangi sesin çıkacağı her zaman net değil. Bu yüzden “rastgele çalıyorum ama oldu” gibi bir şey mümkün değil. Zor bir aşk ilişkisi gibi: Hem tutkulu, hem zorlayıcı, hem de vazgeçmesi imkansız...