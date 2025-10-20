Ünsüz Benzeşmesi: Modern Çağın Sessiz Kimlik Erozyonu

İnsan türü, eş bulmak, çocuk yetiştirmek ve tehlikelerden korunmak gibi gereksinimlerini kolektif yaşam içinde karşılar. Baumeister ve Leary’nin (1995) de belirttiği gibi:

“Sosyal bir tür olan insan, gruplar içerisinde doğar ve belli grupların üyesi olarak yaşamını sürdürür. Sosyal ilişkilere kabul edilmek, tüm kültürlerde gözlemlenen temel bir motivasyondur.”

Bu kabul görme ihtiyacı karşılanmadığında beyin alarm verir. Sosyal dışlanma, yalnızca duygusal değil, fiziksel acı gibi hissedilir. Yalnızlık, kaygı, stres ve hatta bağışıklığın zayıflaması bile onun yankılarıdır. Kısacası aidiyet bir tercih değil,varoluşun ta kendisidir.

Dışlanmanın Evrensel Hikayesi

Tarih boyunca insan, bir topluluğun parçası olma ihtiyacından hiç vazgeçmedi. Küçük kabilelerden bugünün modern toplumlarına kadar hikaye hep aynı kaldı, sadece biçim değişti. Eskiden kabileden atılmak ölümle burun buruna gelmekti; bugün ise bu tehdit, bir WhatsApp grubundan sessizce çıkarılmak ya da sosyal medyada beğeni görmemek şeklinde yaşanıyor.

Modern kabileler artık dijital alanlarda kuruluyor. Aynı markaları giymek, aynı mekanlarda bulunmak, aynı filtrelerle gülmek ya da aynı müziklerle videolar çekmek… Yeni aidiyet kodlarımız bunlar. Ve işin en trajik kısmı:

“Ben kimim?” sorusu yerini “Beni kim beğendi?”ye bıraktı.

Her like, geçici bir kabul duygusu veriyor; ama çoğu zaman gerçek bağları zedeliyor.