Ünlü ve Ünlülük Seviciliğine Sosyolojik Bir Bakış

Belki arkadaşı olsa hoşlanmayacağı insanların içeriklerini sektirmeden beğenen insanlar gerçekte neyi beğeniyor? Şöhretten arındırıldığında geriye ne kalıyor? Önceden pek beğenmediği kişileri ünlenince beğenmeye başlayanlar düştükleri ünlülük önyargısı tuzağını ne kadar fark ediyorlar? Neden bazı insanlar nefret ettikleri ünlüleri veya kamu vicdanında yargılanan, gayri ahlaki davranışlar gösteren kişileri ünlerinden dolayı takip ediyorlar?

Burada sorunumuz ünlülük değil, ünlüler ve ünlü olma arzusu karşısında gösterilen sorunlu tepkilerdir. Nitelikli ünlüleri, nitelikli içerikleri, mesleği dolayısıyla isteyerek veya istemeyerek ünlenmiş insanları ve bu ayrımı yapabilen insanları tenzih ettiğimi, genelleyerek konuştuğumuzu söylememe gerek yoktur sanırım. Nitelik göreceli bir kavram olsa da buraya en uygun ifade olarak bunu seçtim. Ve sonra dedim ki; bu konunun bilimsel açıklamasını masaya yatırmak iyi olabilir.

Bu yazıda şöhret sorunları üzerine konuşuyoruz. London City Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olan Chris Rojek’in bilim camiasında çokça kaynak gösterilen Fame Attack* isimli kitabından derlemeleri aktarıyorum. Ünlü çalışmaları ve kültürel sosyoloji konusunda uzmanlığı bulunan Rojek, şöhretin narsisizm ile güçlü ilişkisini kitabının merkezine yerleştiriyor.

Dikkat çekme gayreti, kibir, üstünlük gösterme gibi nitelikleri içinde barındıran psikolojik bir sendrom olarak narsisizm kimilerine göre şöhretin ön koşulu dahi olabilir. Kitapta şöhret tacizi kavramı toksik birçok konuyla ilişkilendiriliyor. Başkalarıyla olan ilişkilerde üstünlük kurmak, manipüle edici davranışlar ve ısrarlı taciz bu konulardan bazıları. Toksik davranışlar hem ünlüler hem de onların sıkı takipçileri için birçok klinik psikolojik ve sosyal bozukluk anlamına geliyor. Empati eksikliği, kayıtsızlık, otomatik üstünlük duygusu, teşhircilik, sömürücülük ve ihtişam gibi tepkilerin aşırı düzeylerinde ünlüler ve hayranları için çarpık ve işlevsiz davranış sendromlarına neden olabildiği ifade ediliyor.

Hayranların mükemmel hayali ilişkiler fırtınasında savrulduğu derin hayran kültüründe, kişiler ünlülere fantezileri çerçevesinde kendilerini adarlar. Hayran kültürü ayrıca ele alınması gereken bir olgu ancak burada bilim insanlarının önerisi, eğitim sisteminin aşırı övgü kültürünü terk etmesi ve narsistik insanlar yetiştirmeyi bırakması yönündedir. Medya ve pazarlama merkezli kutsallaştırılan ünlü sistemi sorunlu şöhret kültüründe en büyük engel olarak görülür. Ünlüler nadir örnekleri bulunsa da mutlaka en yetenekli veya erdemli insanlar değildir. Ünlüler kültürel gökdelenlerdir. Kamusal alanı kaplarlar. Halkla ilişkiler ve medya uzmanlığı aracılığıyla kamu tüketimi için inşa edilir ve sürdürülürler.

Sosyal medyanın imkanlarıyla birlikte oluşan yerel şöhret sistemi ise ayrı bir boyuttur. Tanınma açlığı günümüzde somut başarıdan daha fazla önemseniyor. Çok sayıda insanın ünlü olmak istemesi ve hatta öyleymiş gibi davranması başlı başına bir incelemeyi gerektiriyor.