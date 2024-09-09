Ünlü ve Ünlülük Seviciliğine Sosyolojik Bir Bakış

Psikoloji literatürü, ünlülük patolojileri konusunda özellikle iki davranış bozukluğuna dikkat çekiyor: Narsistik kişilik bozukluğu ve ünlü hayranlığı sendromu.
Narsistik kişilik bozukluğu, ünlü kültürünün özelliklerini taklit ederek bunu geliştiren hayranlar için geçerli olsa da öncelikle ünlüler için geçerli bir durumdur. Narsist terimi, suda kendi yansımasını görüp aşık olan ve sonrasında çıldıran gururlu ve güzel Narcissus’un mitinden türemiştir. Öz sevgi, bireyin aşırı onaylanması ve başkalarının geçersiz kılınmasıyla ilişkilidir. Tanı kriterlerinde şunlar yer alır:
-Kendini önemli görme duygusu ve dünyanın merkeziymiş gibi davranma.
-Başkalarından hayranlık bekleme, eleştiriye agresif tepki verme, üstünlüklerine dair güçlü bir inanca sahip olma.
-Muhteşem başarı, olağanüstü güzellik ve nadir parlaklık sanrılarıyla meşgul olma.
-Eşsiz, rakipsiz veya özel yetenekli olduğuna inanma. Bu, yalnızca diğer 'özel' insanların böyle bir kişiyi anlayabileceği veya onunla kaynaşabileceği inancına da yansır.
-Hayran olunmak, pohpohlanmak ve kutlanmak için bitmek bilmeyen bir özlem.
-Hayatı sürekli özel olaylar veya ikramlar dizisi olarak görmekle el ele giden özellikler.
-Keskin, tavizsiz bir hak sahibi olma duygusu.
-Başkalarını manipülasyon yoluyla sömürmeye hazır olma.
-Küstah ve kibirli tavırlar.
-Kişisel çıkar ve empati eksikliğini gizleyen, cana yakın bir dış kamusal maske takma.
-Başkalarının kıskançlığın kaynağı olduğu yanılgısı. Bazı durumlarda bu, başkalarının açgözlü, bencil ve mantıksız olarak etiketlendiği şüpheli, paranoyak davranış biçimlerine dönüşür.
-Sorunlu ünlü kültüründe ünlü kişi sözde benzersiz sorunlarıyla yalnızdır ve başkalarıyla eşit ilişki kuramaz.
-Narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişi, acımasız bir dünyada yalnız olmanın hissini uyuşturmak için sürekli dikkat dağınıklığı, savurgan harcama veya alkol, uyuşturucu madde gibi bağımlılıklar ve tepkiler gösterebilir. Bunun altında genellikle derin bir güvensizlik ve değersizlik duygusu vardır.
-Bencillik ve kibir, içsel bir yetersizlik veya zarar görmüş güven duygusunu yönetmek için başa çıkma mekanizmalarıdır.
-Kişi sürekli göz kamaştırıcı parlaklık, fiziksel mükemmellik ve sosyal üstünlük oyununu oynamak için ne kadar sıkışıp kalırsa, bağımlılıklar ve psikolojik sorunlara, fazla tüketime o denli eğilimi artar.
-İleri patolojik boyutunun belirtileri arasında depresyon, saldırganlık, sanrılar, yorgunluk, konsantrasyon sorunları, sinirlilik, yalnızlık, kendinden nefret, panik atak, kişisel değersizlik duyguları, iştahsızlık, aşırı yeme ve intihar dürtüleri bulunur.
Bunların yanında şöhret kültürünün yarattığı sorunlar içerisinde sarsıcı olaylar da önemli bir yer kaplar. Ünlülerin çarpık olabilen davranış kalıpları, hayranlardan gelen nefret yorumları, ünlüyü takip etme, fiziksel saldırıda bulunma, hayranlar arasında kendine zarar verme davranışları ve tehlikeli hayran fantezileri gibi olaylardan söz ediyoruz.