Ünlü ve Ünlülük Seviciliğine Sosyolojik Bir Bakış

Sıradan çoğunluk, ekonomik olarak dezavantajlı ve umutsuzluk dünyasında yaşayan insanlardır. Narsistler, iz bırakmış ve fark yaratmış insanlardan oluşan dünyanın parçası olmak isterler. Bu ışıltılı kültürel yapılara çekilirler çünkü kaybedenlerle değil kazananlarla ilişkilendirilmek isterler. Kamuoyundan aldıkları tepkilerle narsistik patlamalar yaşayan ünlüler aslında bir uçurumun kenarında yürürler. Şöhret sarhoşları İkarus gibidir, güneşe çok yakın uçarsa balmumu kanatlarının yanacağı gerçeğine kördürler.

İkarus efsanesi, Antik Yunan’ın kibir benzetmesidir. Girit'teki sürgünden kaçmak için İkarus, babası Atinalı zanaatkar Daedalus’un yaptığı balmumu ve tüylerden oluşan kanatları kullanır. Ancak kibri babasının uyarılarına aldırış etmemesine neden olur. Güneşe çok yakın uçtuğu için kanatlarını yakar ve denize düşerek boğulur.

Modern Kölelik

Ünlülük aynı zamanda ekonomik bir araçtır. Sizin yerinize düşünülmesine izin verilir. Ünlülük kültüründe ünlülere tutunmak, bir tür modern köleliğe gönüllü olarak boyun eğmektir. Söz konusu kölelik, markalaşmanın kişisel varlığı temsil ettiği ve ambalajın kültürel deneyimin öncelikli biçimi haline geldiği tüketim kültürü içindeki esarettir. Bir ünlünün sabah hangi gündemi takip edeceğimizi söylediği, diğer ünlünün öğle yemeğinde ne yememiz gerektiğini anlattığı, bir başka ünlünün hangi kıyafetleri giymemiz gerektiğini söylediği ve bir başkasının kimleri takip etmemiz ve neleri satın almamız için tavsiyelerde bulunduğu bir ekosistemde köleleşirsek bizden geriye ne kalır?

Medyadaki küçümsemeye ve kamuoyundaki endişeye rağmen, ünlü kültürü ortadan kalkmayacaktır ve bu önemsiz bir konu olarak görülmemelidir. Ünlü kültürünün demokrasiye katkı sunmak ve kişisel refahı artırmak gibi bir takım pozitif katkı sağlama potansiyeli bulunur ancak, insanları anlamsız bir taklitçiliğe yönlendirmek ve içerikten çok biçime saplantı geliştirmek için kullanıldığı yollar daha fazladır. Modern köleliğe yol açan bu koşullar, toksik sosyal hayata katkıda bulunur. Ünlü kültürü sorunlarını ciddiye almak akıllıca olur çünkü etkileri bilinçaltımıza derinlemesine nüfuz eder. Ünlülerin toplumdaki profilini yükselten ve bize ürün satacak şekilde konumlandıran PR-Medya kanalları o kadar ustalaştı ki artık varlığını fark etmeyi bıraktık. Ünlü kültürü günlük yaşamda 'normal’ karşılanır ve PR-Medya merkezi şöhreti halka iletmenin 'doğal' yolu olarak kabul görür. Ünlü kültürü bir şeyler satmakla ilgilidir. Ünlü olmayı sadece zararsız eğlence veya coşkulu bir özgürlük olarak görenler, kişilik kodlamaları ve toplumsal kontrolü standartlaştırma konusundaki muazzam gücünü fark etmeyenler, ünlülük kültürünü anlamamışlardır.

*Yararlanılan Kaynak

Rojek, C. (2012). Fame attack: The inflation of celebrity and its consequences (p. 208). Bloomsbury Academic.

X

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio