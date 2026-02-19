Ünlü Futbolcu Nicolas Otamendi'nin Dövmeleri X Ahalisinin Diline Düştü
Dövme sanatı yüzyıllardır insanların kendilerini ifade edilmesi için kullanılıyor. Kimileri tuttukları takımlar, takip ettikleri ideolojiler, sevdikleri sanatçıları veya özlü sözleri kimileri de ailesinin üyelerini vücuduna işletiyor. Arjantin milli takımı ve Benfica'nın tecrübeli futbolcusu da tüm vücudunu dövme yaptıklarından. Ancak vücudunda sevdiği diziler yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"El General" lakaplı dünya şampiyonu stoperi pek çok futbolsever yakından tanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve bir de dövmeleriyle...
Tabii bu durum sosyal medyada mizahşörlerin de diline düştü.
Yorumlar peş peşe geldi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın