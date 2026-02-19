onedio
Ünlü Futbolcu Nicolas Otamendi'nin Dövmeleri X Ahalisinin Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.02.2026 - 16:37

Dövme sanatı yüzyıllardır insanların kendilerini ifade edilmesi için kullanılıyor. Kimileri tuttukları takımlar, takip ettikleri ideolojiler, sevdikleri sanatçıları veya özlü sözleri kimileri de ailesinin üyelerini vücuduna işletiyor. Arjantin milli takımı ve Benfica'nın tecrübeli futbolcusu da tüm vücudunu dövme yaptıklarından. Ancak vücudunda sevdiği diziler yer alıyor.

"El General" lakaplı dünya şampiyonu stoperi pek çok futbolsever yakından tanıyor.

Arjantin milli takımının ve Portekiz'den Benfica'nın savunma hattında görev yapan tecrübeli oyuncu sert oyun yapısı, boyuna rağmen hava toplarındaki hakimiyeti ve liderlik özellikleriyle tanınıyor...

Ve bir de dövmeleriyle...

Ancak Otamendi'nin vücudunda sevdiği dizilerden kareler var. Bu diziler ise;

Breaking Bad

Prison Break

Vikings

Peaky Blinders

The Walking Dead

ve Game of Thrones

Tabii bu durum sosyal medyada mizahşörlerin de diline düştü.

twitter.com

Yorumlar peş peşe geldi.

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

