Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatını Anlatan Birbirinden Etkileyici Filmler

Film, ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin aldığı bir ödevle başlıyor: “Atatürk’ü daha iyi tanımak.” Bu ödev, onları yaşlı bir tarihçinin rehberliğinde zamanda bir yolculuğa çıkarmayı sağlıyor: Selânik’teki çocukluk günlerinden Harp Okulu’na, oradan da Kurtuluş Savaşı cephelerine kadar.

Tarih bu kez bir ders gibi değil; sinema diliyle anlatılmış bir keşif yolculuğu olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerin gözünden bakıldığında Atatürk artık sadece bir kahraman değil, duyguları ve hayalleri olan bir insan. Eğitici olduğu kadar duygusal da olan film, özellikle genç izleyicilere Atatürk’ü daha yakın, daha “bizden biri” olarak tanıtmayı başarıyor.