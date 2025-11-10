onedio
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatını Anlatan Birbirinden Etkileyici Filmler

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatını Anlatan Birbirinden Etkileyici Filmler

Mustafa Kemal Atatürk
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.11.2025 - 08:31

10 Kasım 1938’de ebediyete uğurladığımız ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir zaman unutmadık. Onu fikirlerimizde yaşatırken sanata verdiği önemi de aklımızın bir köşesinde tuttuk. Bu sebeple, Atatürk'ü anlatan yerli ve yabancı onlarca film yapıldı, her biri izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde onu saygıyla anarken anısını yaşattığımız filmlerden 15 tanesini sizler için derledik.

1. Mustafa (2008)

1. Mustafa (2008)

Bu belgesel-drama, Atatürk’ü yalnızca bir kahraman olarak değil; duyguları, zaafları, yalnızlıklarıyla da bir 'insan' olarak anlatıyor. Selânik’ten Dolmabahçe’ye uzanan yolculukta hem askerin hem düşünürün hem de sıradan bir insanın izleri beyazperde aracılığıyla izleyiciye aktarılıyor. Yönetmen Can Dündar, filmde resmi anlatının dışına çıkıyor; arşiv görüntülerini, dramatize edilmiş sahnelerle harmanlayarak “insan Mustafa Kemal”e yaklaşmaya çalışıyor. Sonuç oalrak ortaya, Türk sinemasında Atatürk portresine bambaşka bir pencere açan bir çalışma çıkıyor.

2. Veda (2010)

2. Veda (2010)

Film, Atatürk’ün en yakın silah arkadaşlarından ve yaveri Salih Bozok’un gözünden izleyiciye aktarılıyor. Selânik’te başlayan çocukluk dostluğu, Kurtuluş Savaşı’nın zorlu yıllarından Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar uzanan bir yolculuğa dönüşüyor. Filmde Atatürk’ün yalnızca askeri ya da siyasi yönü değil; dostlukları, iç dünyası ve insani tarafı da yer buluyor. Yönetmen Zülfü Livaneli, dönemin atmosferini ve görkemini etkileyici sahnelerle beyazperdeye taşıyor. İzleyiciye sadece bir tarih anlatısı değil, aynı zamanda duygusal bir yüzleşme sunuluyor.

3. Dersimiz: Atatürk (2010)

3. Dersimiz: Atatürk (2010)

Film, ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin aldığı bir ödevle başlıyor: Atatürk’ü daha iyi tanımak.” Bu ödev, onları yaşlı bir tarihçinin rehberliğinde zamanda bir yolculuğa çıkarmayı sağlıyor: Selânik’teki çocukluk günlerinden Harp Okulu’na, oradan da Kurtuluş Savaşı cephelerine kadar.

Tarih bu kez bir ders gibi değil; sinema diliyle anlatılmış bir keşif yolculuğu olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerin gözünden bakıldığında Atatürk artık sadece bir kahraman değil, duyguları ve hayalleri olan bir insan. Eğitici olduğu kadar duygusal da olan film, özellikle genç izleyicilere Atatürk’ü daha yakın, daha “bizden biri” olarak tanıtmayı başarıyor.

4. Atatürk 1881‑1919 (2023)

4. Atatürk 1881‑1919 (2023)

Bu yeni dönem yapımı, Atatürk’ün çocukluğundan başlayıp Osmanlı subayı olarak yükseldiği yıllara kadar uzanıyor. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin bulunuyor; yüksek prodüksiyon değeri, kalabalık oyuncu kadrosu ve özenli atmosferiyle film dikkat çekiyor. Aras Bulut İynemli’nin performansı, izleyiciye hem kararlı hem kırılgan bir “genç Atatürk” portresi sunuyor. Sadece zaferlere değil, o zaferlere giden yolda yaşanan içsel çatışmalara da filmde ışık tutuluyor.

5. Atatürk II 1881‑1919 (2024)

5. Atatürk II 1881‑1919 (2024)

Önceki filmde kurulan zeminin üzerine inşa edilen bu yapım, Atatürk’ün genç subaylık döneminden başlayarak I. Dünya Savaşı cephelerine uzanıyor; elbette Çanakkale de bu yolculuğun önemli duraklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Savaş, liderlik ve ulusal bilinç filmin merkezinde yer alıyor. Atatürk bu kez yalnızca bir kahraman olarak değil, aynı zamanda keskin bir stratejist ve vizyoner bir lider olarak anlatılıyor. Film, “Atatürk filmleri” içinde son yılların en büyük prodüksiyonlarından biri olarak adından söz ettirmeyi başardı.

6. Zübeyde: Analar ve Oğullar (2023)

6. Zübeyde: Analar ve Oğullar (2023)

Bu film, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı merkeze alıyor. Zübeyde Hanım'ın  fedakârlıkları, inancı ve bir evlat yetiştiricisi olarak direnci; dramatik ama ölçülü bir duyguyla izleyiciye anlatılıyor. Küçük ev içi sahneler, Mustafa’nın çocukluğuna ve aile bağlarına dokunarak izleyiciyle yakınlık kuruyor.

7. Çanakkale 1915 (2012)

7. Çanakkale 1915 (2012)

Birinci Dünya Savaşı’nın en kritik noktası olan Çanakkale cephesini anlatan bu filmde, Mustafa Kemal hem bir komutan hem de bir kahraman olarak öne çıkıyor. Ancak hikâye sadece onun üzerinden ilerlemiyor; cephedeki askerlerin, köylülerin, genç subayların küçük ama yürek burkan hikâyeleri de sahnede yer buluyor. Film, savaşın taktik hamlelerini ve insan yüzünü aynı anda anlatıyor.

8. Atatürk: The Father of Modern Turkey (2018)

8. Atatürk: The Father of Modern Turkey (2018)

Yabancı bir ekibin imzasını taşıyan bu belgesel, Mustafa Kemal Atatürk’e bu kez dışarıdan bakıyor. Osmanlı’nın son dönemlerinden Cumhuriyet’in ilanına kadar uzanan süreç, hem tarihsel belgeler hem de uzman röportajlarıyla anlatılıyor. Batı perspektifinden çizilen portre, “modern Türkiye’nin kurucusu” olarak Atatürk’ün dünya tarihindeki yerini nesnel bir dille ele alıyor. Belgesel, yalnızca Türk izleyicisine değil, dünya kamuoyuna da şu soruyu hatırlatıyor: Bir lider nasıl efsaneye dönüşür?

9. Çanakkale: Yolun Sonu (2013)

9. Çanakkale: Yolun Sonu (2013)

Atatürk’ün genç bir subay olarak parladığı Çanakkale cephesi, bu filmde yeniden canlanıyor. Savaşın sadece kahramanlık değil, aynı zamanda korku, umut, kayıp ve direnişle örülü insani yönü öne çıkarılıyor. Mustafa Kemal karakteri filmde abartıya kaçmadan, sade ama etkileyici bir dille anlatılmış. Görsel açıdan güçlü; savaş sahneleri hem gerçekçi hem de duygusal tonda.

10. Cumhuriyet (1998)

10. Cumhuriyet (1998)

Bu yapım, savaşın hemen ardından gelen yıllara odaklanıyor. Cumhuriyet’in ilanı, devletin yeniden inşası ve Mustafa Kemal’in reformcu liderliği filmde ele alınıyor. Film, sadece askeri başarıları değil; siyasal vizyonu, toplumsal değişimi ve laiklik temelli yeni devlet anlayışını da perdeye taşıyor.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
