Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatını Anlatan Birbirinden Etkileyici Filmler
10 Kasım 1938’de ebediyete uğurladığımız ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir zaman unutmadık. Onu fikirlerimizde yaşatırken sanata verdiği önemi de aklımızın bir köşesinde tuttuk. Bu sebeple, Atatürk'ü anlatan yerli ve yabancı onlarca film yapıldı, her biri izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde onu saygıyla anarken anısını yaşattığımız filmlerden 15 tanesini sizler için derledik.
1. Mustafa (2008)
2. Veda (2010)
3. Dersimiz: Atatürk (2010)
4. Atatürk 1881‑1919 (2023)
5. Atatürk II 1881‑1919 (2024)
6. Zübeyde: Analar ve Oğullar (2023)
7. Çanakkale 1915 (2012)
8. Atatürk: The Father of Modern Turkey (2018)
9. Çanakkale: Yolun Sonu (2013)
10. Cumhuriyet (1998)
