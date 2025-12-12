Uçak Bileti Tavan Fiyatı Güncellendi: 1 Ocak 2026’da Başlayacak Yeni Üst Limitler ve Uygulamanın Detayları

Yapılan değerlendirmelerin ardından, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bilet fiyatlarının üst sınırlarında önemli bir düzenlemeye gidildi. Ekonomim’de yer alan habere göre; Alınan kararla, havayolu şirketlerinin bir uçuşta sattığı biletler için iki farklı tavan fiyat uygulaması devreye girecek. Buna göre, bir uçuştaki biletlerin yüzde 70'lik kısmı için belirlenen yeni üst sınır 3 bin 710 TL oldu. Geriye kalan yüzde 30'luk koltuk bölümü için ise uygulanacak tavan fiyat 6 bin 100 TL olarak belirlendi. Bu yeni tavan fiyat uygulaması, 1 Ocak 2026 ve sonrasında gerçekleştirilecek tüm iç hat seferleri için geçerlilik kazanacak.

Uygulama, yurt içi tek yön uçuşlarda yalnızca ekonomi sınıfı biletler için geçerli olacak. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus gibi firmalar üzerinden yapılan ve yolcuların aktarmalı olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda ise tavan fiyatların ortalama iki katına kadar çıkabileceği belirtiliyor. Öte yandan, belirli iç hat noktalarında sunulan business class hizmetleri için herhangi bir tavan fiyat sınırlaması bulunmadığı bilgisi de edinilen detaylar arasında yer alıyor.