onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Uçak Bileti Tavan Fiyatı Güncellendi: 1 Ocak 2026’da Başlayacak Yeni Üst Limitler ve Uygulamanın Detayları

Uçak Bileti Tavan Fiyatı Güncellendi: 1 Ocak 2026’da Başlayacak Yeni Üst Limitler ve Uygulamanın Detayları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.12.2025 - 08:40

Türkiye'deki iç hat seferlerinde uygulanan tavan fiyat politikası, sektör beklentileri doğrultusunda yenilendi. Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2026'dan itibaren satışa sunulacak biletlerin büyük çoğunluğu için üst limit 3 bin 710 TL olarak belirlenirken, koltukların küçük bir kısmı için bu sınır 6 bin 100 TL’ye yükseldi.

Kaynak: https://www.ekonomim.com/ekonomi/ucak...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İç hatlarda hava yolu ulaşımının fiyatlandırılmasına yönelik uygulanan tavan fiyat sistemi, sektör temsilcilerinden gelen talepler dikkate alınarak yeniden ele alındı ve güncellendi.

İç hatlarda hava yolu ulaşımının fiyatlandırılmasına yönelik uygulanan tavan fiyat sistemi, sektör temsilcilerinden gelen talepler dikkate alınarak yeniden ele alındı ve güncellendi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bilet fiyatlarının üst sınırlarında önemli bir düzenlemeye gidildi. Ekonomim’de yer alan habere göre; Alınan kararla, havayolu şirketlerinin bir uçuşta sattığı biletler için iki farklı tavan fiyat uygulaması devreye girecek. Buna göre, bir uçuştaki biletlerin yüzde 70'lik kısmı için belirlenen yeni üst sınır 3 bin 710 TL oldu. Geriye kalan yüzde 30'luk koltuk bölümü için ise uygulanacak tavan fiyat 6 bin 100 TL olarak belirlendi. Bu yeni tavan fiyat uygulaması, 1 Ocak 2026 ve sonrasında gerçekleştirilecek tüm iç hat seferleri için geçerlilik kazanacak.

Uygulama, yurt içi tek yön uçuşlarda yalnızca ekonomi sınıfı biletler için geçerli olacak. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus gibi firmalar üzerinden yapılan ve yolcuların aktarmalı olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda ise tavan fiyatların ortalama iki katına kadar çıkabileceği belirtiliyor. Öte yandan, belirli iç hat noktalarında sunulan business class hizmetleri için herhangi bir tavan fiyat sınırlaması bulunmadığı bilgisi de edinilen detaylar arasında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın