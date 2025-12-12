Bahis Soruşturmasında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Resmi Açıklama Geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı ileri sürülmüştü. Başsavcılık iddiaları yalanladı.
Sabah Gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın iddiasına göre; Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın PFDK'dan ceza aldığı gün WhatsApp grubunda, 'Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler' mesajını dikkate alan savcılık, Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper Yılmaz hakkında 'bahis' incelemesi başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları yalanladı.
Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşanıyor.
Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkındaki iddialar neydi?
