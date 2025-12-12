onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bahis Soruşturmasında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Resmi Açıklama Geldi

Bahis Soruşturmasında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Resmi Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.12.2025 - 08:03 Son Güncelleme: 12.12.2025 - 08:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı ileri sürülmüştü. Başsavcılık iddiaları yalanladı.

Sabah Gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın iddiasına göre; Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın PFDK'dan ceza aldığı gün WhatsApp grubunda, 'Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler' mesajını dikkate alan savcılık, Abdülkerim Bardakçı ile Barış Alper Yılmaz hakkında 'bahis' incelemesi başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları yalanladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti. Başsavcılık ise bu iddiaları yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığına yönelik haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı.* şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur.'

Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkındaki iddialar neydi?

Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkındaki iddialar neydi?

Sabah'ın iddiasına göre Yılmaz ve Bardakçı hakkındaki incelemenin, PFDK tarafından 9 ay futboldan men cezası alan Metehan Baltacı'nın WhatsApp konuşmaları sonrası başlatıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Baltacı'nın mesajlarında aldığı cezaya isyan ederek 'Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler' ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
6
4
4
3
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın