Tutuklu Bulunan Avukat Rezan Epözdemir'den Mesaj: "Vicdan ve Merhamet Rica Ediyorum"

Tutuklu Bulunan Avukat Rezan Epözdemir’den Mesaj: "Vicdan ve Merhamet Rica Ediyorum"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.10.2025 - 23:53

Ünlü avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos'ta 'rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 14 Ağustos’ta  'rüşvete aracılık etmek' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Epözdemir, kendisinin Can Holding ve Ciner Holding’e karşı yürütülen kara para soruşturması ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını söyleyerek “Vicdan ve merhamet rica ediyorum” dedi. Epözdemir ayrıca paylaşımında, “Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim.” ifadelerini de kullandı.

Kamuoyunda ses getiren birçok davada avukatlık yapan Rezan Epözdemir, 14 Ağustos'tan beri tutuklu olarak yargılanıyor.

Kamuoyunda ses getiren birçok davada avukatlık yapan Rezan Epözdemir, 14 Ağustos’tan beri tutuklu olarak yargılanıyor.

Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2022'de meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile maddi ilişkilerine yönelik suçlamalar nedeniyle tutuklanmıştı.

Rezan Epözdemir’in adı geçtiğimiz günlerde Can Holding ve Ciner Holding’e yönelik kara para soruşturmasında da adı geçiyordu. Bazı haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında Rezan Epözdemir’in iki holdingle de iş yaptığı iddia ediliyordu.

Rezan Epözdemir, X (Twitter) hesabından iddialarla ilgili açıklamada bulundu ve "Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim." ifadelerini kullandı.

Rezan Epözdemir, X (Twitter) hesabından iddialarla ilgili açıklamada bulundu ve “Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim.” ifadelerini kullandı.
'Sosyal medya eliyle ve yalancı tanıkla bana bu kumpası kuranlar benim cezaevinde çürümem ve yaşayan bir ölüye dönmem için hasmane tavırlarla ve gayri ahlaki bir şekilde sosyal medyada Can ve Ciner Holding soruşturmasıyla beni ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu açıkça vicdansızlıktır. Hasmane tavırla aynı merkezden yönetilen ve menfaat karşılığında paylaşım yapan bu troller, benim 20 yıllık hak ve hukuk mücadeleme ve itibarıma karşı suikast yapmaya çalışıyorlar. Benim üç çocuğum, eşim ve ailem var. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Çocuklarım da bu yalan ve iftiralardan oldukça kötü etkileniyor. Biraz vicdanı olanların bu itibar suikastini sonlandıracağı umuduyla yazıyorum. Herkesten biraz vicdan ve merhamet rica ediyorum. Bu hukuka aykırı tutuklama ve beni haksızca hedef gösteren iftiralar artık bir zulme dönüşmüştür. Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim. Benim için hiç yaşamamak onursuzca yaşamaktan iyidir. Kamuoyundan ricam hasmane tavırlarla kaleme alınan hayal ürünü ve kötü niyetli iddialara lütfen itibar etmeyiniz. Selam ve sevgilerimle.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Ronayi Yalçın

Aynı paragrafta hem üç çocuğun ve eşinden bahsedip hem de canına kıymaktan nasıl bahsedebilirsin? Onları bırakıp kendini öldürmek ve bu iftiraya boyun eğmek ... Devamını Gör

fatih ates

bana samimi gelmedi ama nedenim yok..

KumdanKum

Seni gözüm hiç tutmadı süt oğlan..