Tutuklu Bulunan Avukat Rezan Epözdemir’den Mesaj: "Vicdan ve Merhamet Rica Ediyorum"
Ünlü avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos'ta 'rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 14 Ağustos’ta 'rüşvete aracılık etmek' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Epözdemir, kendisinin Can Holding ve Ciner Holding’e karşı yürütülen kara para soruşturması ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını söyleyerek “Vicdan ve merhamet rica ediyorum” dedi. Epözdemir ayrıca paylaşımında, “Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim.” ifadelerini de kullandı.
Kamuoyunda ses getiren birçok davada avukatlık yapan Rezan Epözdemir, 14 Ağustos’tan beri tutuklu olarak yargılanıyor.
Rezan Epözdemir, X (Twitter) hesabından iddialarla ilgili açıklamada bulundu ve “Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim.” ifadelerini kullandı.
Aynı paragrafta hem üç çocuğun ve eşinden bahsedip hem de canına kıymaktan nasıl bahsedebilirsin? Onları bırakıp kendini öldürmek ve bu iftiraya boyun eğmek ... Devamını Gör
bana samimi gelmedi ama nedenim yok..
Seni gözüm hiç tutmadı süt oğlan..