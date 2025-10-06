Tutuklu Bulunan Avukat Rezan Epözdemir’den Mesaj: "Vicdan ve Merhamet Rica Ediyorum"

'Sosyal medya eliyle ve yalancı tanıkla bana bu kumpası kuranlar benim cezaevinde çürümem ve yaşayan bir ölüye dönmem için hasmane tavırlarla ve gayri ahlaki bir şekilde sosyal medyada Can ve Ciner Holding soruşturmasıyla beni ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu açıkça vicdansızlıktır. Hasmane tavırla aynı merkezden yönetilen ve menfaat karşılığında paylaşım yapan bu troller, benim 20 yıllık hak ve hukuk mücadeleme ve itibarıma karşı suikast yapmaya çalışıyorlar. Benim üç çocuğum, eşim ve ailem var. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Çocuklarım da bu yalan ve iftiralardan oldukça kötü etkileniyor. Biraz vicdanı olanların bu itibar suikastini sonlandıracağı umuduyla yazıyorum. Herkesten biraz vicdan ve merhamet rica ediyorum. Bu hukuka aykırı tutuklama ve beni haksızca hedef gösteren iftiralar artık bir zulme dönüşmüştür. Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim. Benim için hiç yaşamamak onursuzca yaşamaktan iyidir. Kamuoyundan ricam hasmane tavırlarla kaleme alınan hayal ürünü ve kötü niyetli iddialara lütfen itibar etmeyiniz. Selam ve sevgilerimle.'