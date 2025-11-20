onedio
Türkiye Romanya Maçı Ne Zaman, Nerede? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Play-Off Maçı

Türkiye Romanya Maçı Ne Zaman, Nerede? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Play-Off Maçı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 16:03

A Milli Takımımız'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final etabı kapsamında rakibi belli oldu. Milliler, Romanya ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmanın ardından kazanan takım finale çıkacak.

Peki Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Türkiye Romanya Maçı Ne Zaman, Nerede?

Türkiye Romanya Maçı Ne Zaman, Nerede?

Türkiye Romanya maçı 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak. FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre maç, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final etabı kapsamında oynanacak olan Türkiye - Romanya maçı Türkiye'de oynanacak. Fakat TFF, henüz karşılaşmanın hangi şehirde, hangi stadyumda olacağını açıklamadı.

Türkiye'nin Romanya'dan Sonraki Rakibi Kim?

Türkiye'nin Romanya'dan Sonraki Rakibi Kim?

Türkiye Romanya maçında A Milli Takım galibiyet ile ayrılırsa finale etabında 'Slovakya - Kosova' eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. 

Bu maç ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
