Türkiye'nin İki Ay Güneş Görmeyen Köyü: Güneş Saat 12.30'da Doğuyor!
Türkiye'de iki ay güneş görmeyen bir köy olduğunu biliyor muydunuz? Coğrafi konumu nedeniyle güneşe hasret kalan köyde, güneş saat 12.30'da doğup 15.30'da batıyor. Ancak bahar mevsimi geldiğinde güneşin doğuşu sabah saat 9'a kadar geriliyor.
Bakalım bu köy nerede?
Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Daran köyünde güneş saat 12.30'da doğuyor.
İlkbaharın gelmesini iple çekiyorlar.
