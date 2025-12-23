Türkiye'nin İki Ay Güneş Görmeyen Köyü: Güneş Saat 12.30'da Doğuyor!

Köyün doğusunda ve güneyinde bulunan yüksek rakımlı dağlar, köyün güneşi görmesini engelliyor. Bu nedenle kış aylarında köyde güneşin doğuşu saat 12.30'u buluyor. Öğle saatlerinde doğan güneş, kısa bir süre sonra da batıyor. 15.30'da güneşe veda eden köy halkı ise bu duruma alıştıklarını söylüyor.

Kış aylarında yaklaşık 3.5 saat güneş gören bu köy, 90 hane ve yaklaşık 300 nüfusa sahip. Türkiye'nin en az güneş olan bölgesi olan Daran köyü, Karaman'ın güneyinde yer alıyor. Sarıveliler ilçesine bağlı olan Daran köyü, Antalya ile sınırda bulunuyor.