Türkiye'nin İki Ay Güneş Görmeyen Köyü: Güneş Saat 12.30'da Doğuyor!

23.12.2025 - 13:31

Türkiye'de iki ay güneş görmeyen bir köy olduğunu biliyor muydunuz? Coğrafi konumu nedeniyle güneşe hasret kalan köyde, güneş saat 12.30'da doğup 15.30'da batıyor. Ancak bahar mevsimi geldiğinde güneşin doğuşu sabah saat 9'a kadar geriliyor. 

Bakalım bu köy nerede?

Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Daran köyünde güneş saat 12.30'da doğuyor.

Köyün doğusunda ve güneyinde bulunan yüksek rakımlı dağlar, köyün güneşi görmesini engelliyor. Bu nedenle kış aylarında köyde güneşin doğuşu saat 12.30'u buluyor. Öğle saatlerinde doğan güneş, kısa bir süre sonra da batıyor. 15.30'da güneşe veda eden köy halkı ise bu duruma alıştıklarını söylüyor.

Kış aylarında yaklaşık 3.5 saat güneş gören bu köy, 90 hane ve yaklaşık 300 nüfusa sahip. Türkiye'nin en az güneş olan bölgesi olan Daran köyü, Karaman'ın güneyinde yer alıyor. Sarıveliler ilçesine bağlı olan Daran köyü, Antalya ile sınırda bulunuyor.

İlkbaharın gelmesini iple çekiyorlar.

Köy muhtarı Bahadır Yunt, köylerinin Türkiye'de en az güneş alan köy olduğunu belirtiyor. Kış aylarında yalnızca 3 saat güneş görebilen köy halkı, ilkbahar aylarını iple çekiyor. Fakat ilkbahar aylarında da güneş sabah 9'da doğmaya başlıyor.

Yunt, 'Her yıl yaklaşık iki ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece üç saat gibi bir süre görüyor...Fazla güneş almak için ilkbaharın bir an önce gelmesini bekliyoruz.' diyor.

