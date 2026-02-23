"Türkiye'den Gazze'ye" Sözleri Tartışma Yaratan Hadise UNICEF'le İlgili Kararını Açıkladı
UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise’nin Ramazan ayı için hazırlanan bağış videosundaki “Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’nın en uzak köylerine” ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Hadise, “Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır” sözleriyle birlik ve sakinlik çağrısı yapmıştı. Yayınladığı metnin ardından Hadise'den UNICEF'le ilgili bir karar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 2022 yılında Çocuk Hakları Savunucusu olarak atanan Hadise, hazırladığı bağış videosuyla gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yayınlayan Hadise, Ramazan videosunun UNICEF tarafından iletilen bir metin doğrultusunda hazırlandığını ifade etmişti.
Bir açıklama daha yayınlayan Hadise, UNICEF ile bağını sonlandırdığını açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Seni sevmiyoruz Hadise nokta
🤢🤢🤮🤮
şaşırdık mı