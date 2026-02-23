onedio
"Türkiye'den Gazze'ye" Sözleri Tartışma Yaratan Hadise UNICEF'le İlgili Kararını Açıkladı

Hadise
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2026 - 21:05

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise’nin Ramazan ayı için hazırlanan bağış videosundaki “Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’nın en uzak köylerine” ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Hadise, “Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır” sözleriyle birlik ve sakinlik çağrısı yapmıştı. Yayınladığı metnin ardından Hadise'den UNICEF'le ilgili bir karar geldi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından 2022 yılında Çocuk Hakları Savunucusu olarak atanan Hadise, hazırladığı bağış videosuyla gündemde.

Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan bağış videosunda “Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışla çocuklara umut ol” sözlerini kullanan Hadise, sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yayınlayan Hadise, Ramazan videosunun UNICEF tarafından iletilen bir metin doğrultusunda hazırlandığını ifade etmişti.

'2022 yılında Türkiye için UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak seçildim. O günden bu yana UNICEF ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için ihtiyaç duyulan alanlarda çok kıymetli çalışmalar yürüttük.

Deprem felaketinden sonra bölgeye gidip çocuklarımızla birebir vakit geçirdim. Düzenlenen eğitimlere, yapılan yardımlara; onların gözlerindeki korkuya ama aynı zamanda umuda yakından tanıklık ettim. O günlerden beri içimde tek bir duygu var: çocuklarımız için daha fazlasını yapabilmek.

İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu: “Ramazan’da iyiliği birlikte büyütelim.”

Ben bu vatana aşık bir kadınım. Türkiye’nin gerçeklerini bilen, bu gerçekleri görmezden gelmeyen ama her zaman çözümün bir parçası olmak isteyen bir kadınım.

2019 yılında mülteci çocuklara kucak açmamız gerektiğini savunduğumda da niyetim aynıydı. Deprem döneminde hem Türkiye’de hem yurt dışında çocuklarımız için yardım toplarken de niyetim aynıydı. Bugün Ramazan ayında çocuklarımız için destek çağrısı yaparken de aynı yerdeyim.

Türkiye güçlü bir ülke. Devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanında olan bir ülke. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülke.

Ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyaç duyan çok çocuğumuz, çok ailemiz var. Devletimizin çabaları, yaptıkları çok kıymetli. Bunun yanında yardım kuruluşlarının; Kızılay, UNICEF, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların destekleri de bir o kadar önemli. Bu kurumlara yapılan bağışların çocukların hayatında gerçek bir fark yarattığının en büyük şahidiyim.

Özellikle 22 yaşımda Eurovision’da ülkemi temsil ettiğim günden bu yana hangi platforma çıktıysam Türkiye’yi gururla savundum. Bundan sonra da savunmaya ve en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğim.

Ramazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden, düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum. Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır.

Duam; daha adil bir dünyada, tüm çocukların eşit şartlarda, güvenle ve sevgiyle yaşayabildiği bir gelecekte buluşabilmek.

Hadise'

Bir açıklama daha yayınlayan Hadise, UNICEF ile bağını sonlandırdığını açıkladı.

'Dünkü açıklamamın üstüne birkaç şey daha eklemek istiyorum.

Mesajlarınızı ve yorumlarınızı dikkatle okuyorum; tepkilerinizi görüyor ve sizi anlıyorum. Saygı duyuyorum.

Kadınların, çocukların, tüm insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı için yıllardır sergilediğim duruşu herkes biliyor. Bu duruşumdan asla taviz vermedim, vermeyeceğim.

Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim.

Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim. 

Sevgilerimle,

Hadise.'

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
