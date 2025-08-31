Türkiye'de 15 Yaş ve Üzeri Kadınların Boy Ortalaması 162 cm İken Erkeklerin Boy Ortalaması Kaç cm'dir?
31 Ağustos 2025 Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 'TÜİK'in 2022 sağlık araştırmasına göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kadınların boy ortalaması yaklaşık 162 cm iken erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?' sorusu merak edildi.
İşte 100 bin TL'lik sorunun cevabı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TÜİK'in 2022 sağlık araştırmasına göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kadınların boy ortalaması yaklaşık 162 cm iken erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın