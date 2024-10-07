Tüketici Tercihleri: Tatmin Edilemeyen Ruhlar Nereye Uçar ki?
Tüketici Tercihleri: Tatmin Edilemeyen Ruhlar Nereye Uçar ki?
Ben Profesör Doktor Uğur Batı. Karar Bilimi Uzmanıyım ve burada sanat, kültür, ikna, idealar ve düşünce patlamaları kaleme alıyorum.
O zaman daha sorulurken cevaplanamayan soruların köşesine hoş geldiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün ise tüketim ve onun kültürü ile ilgili bazı olguları sorgulayacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koffa mı, Kahve mi? Moka mı, Mocha mı?
Bireyselleşen Tüketicinin “Gerekeni Almak ve Akıllı Harcama” Tepkisi
Bu arada gıda perakendesinin pandemi öncesi oranlara geri döndüğünü görüyoruz.
Rakamlardan Duyulara: CONSENSE 2024, Uluslararası Tüketici ve Duyusal Bilimler Konferansı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine benzer yüksek girdi maliyetlerine sahip meyve suyu sektörü ise bu çeşitliliği sağlayarak büyüme ivmesi yakalayabildi.
Sonuç olarak gittikçe bireyselleşen tüketicinin enflasyonla beraber gıda tüketimini düşürmediği ama tüketim tercihlerini faydalı ve gerekli olanı almak ve kontrollü tüketmek olarak değiştirdiğini görüyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam