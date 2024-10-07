Tüketici Tercihleri: Tatmin Edilemeyen Ruhlar Nereye Uçar ki?

Bahsedeceğimiz efsane, 10 ile 13′ncü yüzyıllar arasında vuku bulmuştur. Halit adlı bir Arap keçi çobanı, Habeşistan’ın (Etiyopya) güneyindeki ‘Koffa’ bölgesinde otlattığı keçilerinin bir bitkiyi yedikten sonra gece uyumadığını ve çok hareketli olduğunu fark eder. Bu nasıl olabilir ki diye düşünürken, kendisi de daha önce dikkatini çekmeyen o otlardan bir parça yiyince, kahvenin nefis kokulu tarihi başlamış olur. Başlangıçta yaklaşık 3 asır buğday gibi muamele görür. Kahve çekirdekleri öğütülerek un haline getirilir ve ekmeği yapılır. Kahve ekmeği, bugün Etiyopya’da hâlâ çok popülerdir.

Kahve çekirdeğinin kavrulup kaynatılarak içecek haline gelmesi Yemen’in Moka bölgesinde Şeyh Şazeli ya da onun dergahının dervişlerince yapılır. Çikolatanın kahvede can bulmuş hali, bugün mocha olarak adlandırdığımız içecek de adını buradan alır. Yine, kahveci esnafının piri Şeyh Şazeli’nin olması da bu tarihçeden gelir. Salâh Birsel’in meşhur eseri “Kahveler Kitabı”nda da bu durumdan bahsedilir. Anadolu’da 1980′den sonra yerlerine, ‘beşi bir yerde‘nin fotoğrafları asılıncaya kadar yüzyıllarca kahvehanelerin duvarlarında asılı duran “Ya Hazreti Şeyh Şazeli” levhalarının sırrı budur.(1) Bu arada, Avrupalılar Türklerden öğrendikleri ‘kahve’ye café(kafe) demesinin kaynağı da buydu.

İşin trajikomik biraz da ironik tarafı ise şu: Türkler bile kahve satılan mekanlara “kafe” diyor. Hatta Starbucks diyor, Gloria Jeans diyor. Sadece kafe bile demiyor. Dünyada bugünkü modern anlamıyla ilk “kafe” yani ilk kahvehane İstanbul’da Tahtakale’de açılmış olabilir ancak Türk tüketicisi de metanın estetik soyutlanmasına karşı koyamadı ve “sıradan ve aynı olandan ziyade sıradışı ve gösterişli olanı” tercih etti.

Ne diyelim, tatmin edilemeyen ruhların kaçış noktasından bahsediyoruz.

İnsan ruhundaki boşluğu doldurmada acele etmenin akıldan öte cevabı nedir ki? Semantiğin yerine hazzı koyan zihniyetler, düşünmek yerine tükenmeyi rahatça tercih edebilecektir. Para, zaman, insan, haz, yemek, bira, sigara, giyim; her şeyi çılgınca tüketerek o vakum duygusunun artmaması mümkün olur muydu ki?

Buradan biraz araştırma karıştıralım.

(1)(Erişim:07 Şubat 2014 http://www.yansimalar.net/kahveden-cafeye-kahve-tarihi/)___