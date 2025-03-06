Titizliğiyle Tüm Dünyada Tanınan 12 Kişi

Cem Özkök, sosyal medyanın en ünlü temizlik uzmanlarından biri. Hatta Özkök o kadar ünlü ki listedeki bazı yabancı isimlere taş çıkaracak kadar takipçisi var desek yeridir. 'Foşur foşur reis' adıyla tanınan bu renkli kişiliğin, temizlemeyeceği yer yok. Camiiden otobüs durağına, okuldan garaja kadar elini attığı her yeri pırıl pırıl yapan yerli fenomenimiz, aynı zamanda kullandığı doğal malzemeler ve pratik temizlik tüyolarıyla da tanınıyor. Onun doğal temizleyiciler ve beyaz sabunla temizlik yapmasını görmek tam bir görsel şölen! 💚