Titizliğiyle Tüm Dünyada Tanınan 12 Kişi
Titizliğiyle Tüm Dünyada Tanınan 12 Kişi
Temizlik ve düzen bazı insanlar için sıradan bir alışkanlık olmaktan çok daha fazlası, adeta bir yaşam felsefesi. Kimileri minimalist yaklaşımı, kimileri hijyen takıntısıyla karşımıza çıkan bu kişiler aslında geniş kitlelere ilham veren ünlü isimler. Aralarında sosyal medyada paylaştıkları ipuçları, televizyon programında gösterdikleri yöntemler, hatta yazdıkları kitaplarla bile öne çıkanlar var.
İşte temizlik ve düzen dünyasının yıldızları! 🚀✨
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1. Marie Kondo
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2. Kim Woodburn ve Aggie MacKenzie
3. Martha Stewart
4. Mrs. Hinch
5. Anthea Turner
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6. Lynsey Crombie
7. Peter Walsh
8. Cem Özkök
9. Kadir Ezildi
10. Melissa Maker
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11. Brogan
12. Jocelyn Delk Adams
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