onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Titizliğiyle Tüm Dünyada Tanınan 12 Kişi

etiket Titizliğiyle Tüm Dünyada Tanınan 12 Kişi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
06.03.2025 - 12:16

Temizlik ve düzen bazı insanlar için sıradan bir alışkanlık olmaktan çok daha fazlası, adeta bir yaşam felsefesi. Kimileri minimalist yaklaşımı, kimileri hijyen takıntısıyla karşımıza çıkan bu kişiler aslında geniş kitlelere ilham veren ünlü isimler. Aralarında sosyal medyada paylaştıkları ipuçları, televizyon programında gösterdikleri yöntemler, hatta yazdıkları kitaplarla bile öne çıkanlar var.

İşte temizlik ve düzen dünyasının yıldızları! 🚀✨

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Marie Kondo

1. Marie Kondo

Günümüzde Marie Kondo adını duymayan kaldı mı bilmiyoruz. Nitekim Marie Kondo, 'KonMari Metodu' olarak adlandırdığı özel teknikle hayatımıza giren bir isim. Uzmanlığı ise evdeki eşyaların nasıl organize edilmesi gerektiğine dair ipuçları paylaşmak. Ama ona göre mekanlar sadece fiziksel değil, zihinsel düzenlemeye de gereksinim duyuyor. Yani tam anlamıyla yepyeni bir yaşam biçimi arayanlar için fazlasıyla ilham verici bir isim. ✌️

2. Kim Woodburn ve Aggie MacKenzie

2. Kim Woodburn ve Aggie MacKenzie

Kim Woodburn,  'How Clean Is Your House?' İngiliz temizlik programından tanıdığımız bir isim. Ekürisi Aggie MacKenzie ile birlikte insanların evlerine girip çıkan, ortalıktaki dağınıklıkla baş etmeleri konusunda onlara yardımcı olan Woodburn, tam bir temizlik uzmanı. En zor kirlerin üstesinden gelmek ve pratik tekniklerle büyük pislikleri ortadan kaldırmak onun işi.

3. Martha Stewart

3. Martha Stewart

Amerikalı iş kadını, yazar ve televizyon sunucusu Martha Stewart, söz konusu ev dekorasyonu, yemek tarifleri veya temizlik olduğunda başvurulacak uzman isimlerden bir diğeri. Bugüne kadar yayınladığı kitaplar ve sunduğu programlarla oldukça geniş bir hayran kitlesi kazanan Stewart, ev konusunda tam bir mükemmeliyetçi. Onun etrafı temizlemesini veya yemek yapmasını seyretmek bile insanı hipnotize ederek rahatlatıyor. 👀

4. Mrs. Hinch

4. Mrs. Hinch

İngiliz temizlik fenomeni Mrs. Hinch, Instagram’da paylaştığı temizlik ipuçları ve önerileriyle milyonlarca takipçiye sahip bir isim. Kendi temizlik rutinlerini ve kullandığı ürünleri paylaşarak geniş hayran kitlesi oluşturan Hinch, faslasıyla faydalı ipuçlarıyla öne çıkıyor. Temizlik aşkıyla yanıp tutuşan bu ismin bazı videolarının insanı temizlik yapmaya sevk ettiği de açık. Yani ilham arıyorsanız onun sayfasında çokça bulacağınıza şüphe yok. 🌸

5. Anthea Turner

5. Anthea Turner

Yine bir İngiliz televizyon programı sunucusu olan Anthea Turner da ev işleri ve temizlik denilince akla gelen popüler isimlerden. 'Perfect Housewife' isimli programıyla üne kavuşan bu isim, izleyicilerine temizlik ve düzen konusunda rehberlik ediyor. Onun programında ev işlerini kolaylaştıracak ipuçlarından, sağlıklı yaşam önerilerine ve ev düzenini korumaya dair yok yok!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Lynsey Crombie

6. Lynsey Crombie

Diğer adıyla 'Queen of Clean' veya 'Temizliğin Kraliçesi' olarak bilinen Lynsey Crombie, temizlik konusunda ilham alınabilecek biri. Bugüne kadar sunduğu televizyon programları ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla kitleleri kendine bağlayan bu isim, fazlasıyla renkli bir kişiliğe sahip. Bu nedenle onun temizlik ipuçlarıyla dolu paylaşımlarını takip etmek, pratiklik ve hijyen konularında her zaman önde olmanızı sağlayacak.

7. Peter Walsh

7. Peter Walsh

Düzen ustası Peter Walsh 'Less is More' yaşam felsefesiyle tanınan bir temizlik ustası. Onun için temizlik demek sadece yüzeyleri temizlemek değil, aksine eşyaları mantıklı ve estetik biçimde yerleştirmek demek. Dolayısıyla evdeki her eşyanın bir amacı, yeri ve düzeni olmalı. Özellikle dağınıklıktan kurtulmak için minimal yaşam biçimi benimsenmeli ve gereksiz eşyalar atılmalı. Takipçilerine bu konuda adım adım rehberlik yapan Walsh'ın felsefik yaklaşımları, gerçekten temizliğe ve düzene bakış açınızı değiştirebilir. 🤩

8. Cem Özkök

8. Cem Özkök

Cem Özkök, sosyal medyanın en ünlü temizlik uzmanlarından biri. Hatta Özkök o kadar ünlü ki listedeki bazı yabancı isimlere taş çıkaracak kadar takipçisi var desek yeridir. 'Foşur foşur reis' adıyla tanınan bu renkli kişiliğin, temizlemeyeceği yer yok. Camiiden otobüs durağına, okuldan garaja kadar elini attığı her yeri pırıl pırıl yapan yerli fenomenimiz, aynı zamanda kullandığı doğal malzemeler ve pratik temizlik tüyolarıyla da tanınıyor. Onun doğal temizleyiciler ve beyaz sabunla temizlik yapmasını görmek tam bir görsel şölen! 💚

9. Kadir Ezildi

9. Kadir Ezildi

Bir diğer milli temizlik yıldızı olan Kadir Ezildi de sosyal medya fenomeni. Hayatın içinden temizlik ipuçları vererek ünlü olan bu titiz isim, son dönemde çıktığı televizyon programlarıyla da kendine oldukça geniş bir hayran kitlesi sağlamış durumda. Temizlik ve düzen denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ezildi'nin paylaşımları, evde günlük temizlik rutini oluşturmak ve zor kirleri kolay yoldan çıkarmak isteyenler tarafından büyük ilgi görüyor.

10. Melissa Maker

10. Melissa Maker

Youtube temizlik dünyasının öncülerinden olan Melissa Maker, temizliğe adeta aşkla bağlı. 'Clean My Space' isimli kanalıyla temizliği sanata dönüştüren Melissa'yı temizlik yaparken izlemek gerçekten büyüleyici bir deneyim. Temizlik yaparken pratik olmak, zamanı doğru yönetmek ve bütün bunlara rağmen işleri en iyi şekilde tamamlamak onun uzmanlık alanlarından. Haliyle onun uygulanabilir yöntemlerini denemek, modern yaşamın getirdiği bir çok hijyen sorununu önlemenize yardımcı olabilir. 🌿

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Brogan

11. Brogan

'Not The Worst Cleaner' hesabıyla temizlik ve düzen fenomenleri arasına giren Brogan, dağınıklığa gelemeyenler için hayat kurtarıcı olabilir. Dağınık yerleri toplayıp düzenleme konusunda ustalaşan Bragon, çektiği detaylı temizlik videoları sebebiyle ilgi görüyor. En pis yerlere girip temizlemekten hoşlanan bu titiz fenomen, arkasında tertemiz ve pırıl pırıl mekanlar bırakıyor. En inatçı kirleri yok etmesini, fazlalıkları çöpe atmasını ve dağınıklıktan hızlıca kurtulmasını izlemek bile çok dinlendirici. ✨

12. Jocelyn Delk Adams

12. Jocelyn Delk Adams

Jocelyn Delk Adams, özellikle mutfak temizliği konusunda ufuk açan bir isim. Aynı zamanda müthiş bir aşçı. Onun verdiği tüyolar sayesinde mutfakta harika tarifler yapıp, bir yandan da mutfağı tertemiz tutmak mümkün. Çünkü verdiği pratik tüyolar hem yemek yaparken hem de yemek yedikten sonra etrafa dağılan kirleri kolayca temizlemeyi sağlıyor. Onun yöntemleri ve eşsiz tavsiyeleri sayesinde, mutfağınız en zorlu tarif sonunda bile harika görünebilir. 😇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın