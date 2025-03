Titizliğiyle Tüm Dünyada Tanınan 12 Kişi

Düzen ustası Peter Walsh 'Less is More' yaşam felsefesiyle tanınan bir temizlik ustası. Onun için temizlik demek sadece yüzeyleri temizlemek değil, aksine eşyaları mantıklı ve estetik biçimde yerleştirmek demek. Dolayısıyla evdeki her eşyanın bir amacı, yeri ve düzeni olmalı. Özellikle dağınıklıktan kurtulmak için minimal yaşam biçimi benimsenmeli ve gereksiz eşyalar atılmalı. Takipçilerine bu konuda adım adım rehberlik yapan Walsh'ın felsefik yaklaşımları, gerçekten temizliğe ve düzene bakış açınızı değiştirebilir. 🤩